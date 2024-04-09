«Ради имиджа»: В случае паводков депутаты будут лично эвакуировать тюменцев

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Соответствующую установку народным избранникам дал спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов, пишет ura.ru. По мнению собеседника агентства, это сделано для повышения имиджа Думы в глазах тюменцев.
Отмечается, что депутаты будут лично ездить в населенные пункты, пострадавшие от воды. Там они будут участвовать в эвакуации людей и информировании населения. Официального сообщения от пресс-службы областной Думы по этому поводу не поступало.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском правительстве опровергли новости о возможном подтоплении районов города