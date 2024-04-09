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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Депутатам Тюменской облдумы будут встречаться с пострадавшими от паводка

«Ради имиджа»: В случае паводков депутаты будут лично эвакуировать тюменцев

9 апреля 2024, 12:47
Фото: nashgorod.ru

Депутатам Тюменской облдумы будут встречаться с пострадавшими от паводка

В случае паводков, о которых предупреждают власти, депутаты Тюменской областной Думы будут встречаться с пострадавшими жителями. Об этом сообщают инсайдеры.

Соответствующую установку народным избранникам дал спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов, пишет ura.ru. По мнению собеседника агентства, это сделано для повышения имиджа Думы в глазах тюменцев.

Отмечается, что депутаты будут лично ездить в населенные пункты, пострадавшие от воды. Там они будут участвовать в эвакуации людей и информировании населения. Официального сообщения от пресс-службы областной Думы по этому поводу не поступало.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском правительстве опровергли новости о возможном подтоплении районов города

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