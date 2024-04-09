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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Специалист по безопасности рассказал, как спасти имущество от паводка.

Объявлена эвакуация! Как подготовиться к паводку и спасти имущество?

9 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Специалист по безопасности рассказал, как спасти имущество от паводка.

Специалист по безопасности рассказал, как спасти имущество от паводка

Паводок вот-вот придет в Тюменскую область. Под угрозой десятки сел, деревень и поселков, а также города региона. При необходимости эвакуации с собой рекомендуется брать только необходимое. Но можно ли как-то защитить оставленное имущество? «Наш город» разобрался в вопросе.

Регламент действий для спасения от паводка подразумевает достаточно быстрые действие, ориентированные на спасение человека. Брать с собой рекомендуют минимум вещей. Так, при получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять c собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
Рекомендации, как действовать в случае паводка.Рекомендации, как действовать в случае паводка.
Рекомендации, как действовать в случае паводка.
Фото: Администрация Ишимского района

Однако для граждан кажется очень волнительным оставление хозяйства, мебели и самого дома, который может не пережить паводок. В момент эвакуации что-то предпринимать уже будет поздно, однако позаботиться об имуществе можно заранее, об этом «Нашему городу» рассказал специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко.

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Можно ли защитить дом, хозпостройки и огород?

Как отмечает эксперт, о защите своего имущества, в первую очередь, необходимо заботиться жителям сел, деревень и дачникам. Многоквартирные дома, которые располагаются вблизи реки, должны быть еще в период строительства защищены от подтоплений.

«Но и в частный домах и на дачах каких-то глобальных мер за два-три дня до паводка принять не получится. Без последствий тут не обойдется. Хотя можно попытаться их минимализировать», — считает Тихоненко.

Так, для того, чтобы дом и хозпостройки с меньшими потерями перенесли подтопление необходимо:

  • закрыть окна и двери досками, обмотанными полиэтиленом;
  • снять плинтус и обработать стыки герметиком;
  • при наличии подвала, обклеить потолок полиэтиленовой пленкой, в особенности стыки;
  • укрепить хозпостройки;
  • по возможности демонтировать элементы, которые слабо сидят в фундаменте или почве.

Если говорить о спасении огорода, то здесь не так много способов, которые могут помочь. Дело в том, что вода будет подниматься и через почву. Тихоненко советует укрепить теплицу, чтобы ее не унесло течением. По возможности ее стоит разобрать и сложить части на максимально высокую точку.

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Как защитить мебель и убранство дома?

Спасти напольное покрытие, обои и внутреннюю отделку вряд ли получится, а потому лучше не тратить на это время. Самые ценные предметы интерьера и технику стоит убрать на возвышенность. Чтобы дно шкафов, полок и кухонного гарнитура не размыло, ножки, дно и дверцы стоит оклеить пленкой.

«Стоит убрать все легко снимающиеся напольные покрытия. Стулья закиньте на стол. По возможности все межкомнатные двери закройте и оклейте пленкой, но не перекрывайте стык между дверью и полом. Пусть лучше вода равномерно распределиться по всей площади, недели скопиться в одной комнате», — рекомендует эксперт.

Если у вас есть соседи с домом большей этажности, можно постараться договориться с ними, чтобы на высокий этаж поместили также и вашу крупногабаритную технику. Если имеется место под крышей, то его тоже стоит использовать для хранения вещей на время паводка.

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Как помочь животным?

О вопросе помощи животным, в частности сельским мы поговорили с ветеринаром Олегом Мальковым. Он рассказал, что ни в коем случае нельзя запирать животных в загонах, комнатах и других помещениях.

«Лучше всего оставить питомцам доступ к выходу и самостоятельной эвакуации, если вы ранее не смогли их пристроить. Сульские животные достаточно умны, после ЧП они вернутся к своему дому. А если вы их закроете или привяжете, то паводок они могут не пережить», — говорит специалист.

Если у вас водятся курицы, гуси или другие птицы, то ни в коем случае не оставляйте из-за забором, который они не смогут преодолеть. Вы можете оставить закрытыми границы участка, но организовывать маленькую по площади закрытую территорию не стоит. Животные могут попросту испугаться и из-за этого не пережить происходящее.

Однако ветеринар также рекомендует заранее позаботиться о своих животных и по возможности заранее вывезти их в безопасную зону.

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