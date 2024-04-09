Объявлена эвакуация! Как подготовиться к паводку и спасти имущество?

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Регламент действий для спасения от паводка подразумевает достаточно быстрые действие, ориентированные на спасение человека. Брать с собой рекомендуют минимум вещей. Так, при получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять c собой:
Однако для граждан кажется очень волнительным оставление хозяйства, мебели и самого дома, который может не пережить паводок. В момент эвакуации что-то предпринимать уже будет поздно, однако позаботиться об имуществе можно заранее, об этом «Нашему городу» рассказал специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко.
Как отмечает эксперт, о защите своего имущества, в первую очередь, необходимо заботиться жителям сел, деревень и дачникам. Многоквартирные дома, которые располагаются вблизи реки, должны быть еще в период строительства защищены от подтоплений.
«Но и в частный домах и на дачах каких-то глобальных мер за два-три дня до паводка принять не получится. Без последствий тут не обойдется. Хотя можно попытаться их минимализировать», — считает Тихоненко.
Так, для того, чтобы дом и хозпостройки с меньшими потерями перенесли подтопление необходимо:
Если говорить о спасении огорода, то здесь не так много способов, которые могут помочь. Дело в том, что вода будет подниматься и через почву. Тихоненко советует укрепить теплицу, чтобы ее не унесло течением. По возможности ее стоит разобрать и сложить части на максимально высокую точку.
Спасти напольное покрытие, обои и внутреннюю отделку вряд ли получится, а потому лучше не тратить на это время. Самые ценные предметы интерьера и технику стоит убрать на возвышенность. Чтобы дно шкафов, полок и кухонного гарнитура не размыло, ножки, дно и дверцы стоит оклеить пленкой.
«Стоит убрать все легко снимающиеся напольные покрытия. Стулья закиньте на стол. По возможности все межкомнатные двери закройте и оклейте пленкой, но не перекрывайте стык между дверью и полом. Пусть лучше вода равномерно распределиться по всей площади, недели скопиться в одной комнате», — рекомендует эксперт.
Если у вас есть соседи с домом большей этажности, можно постараться договориться с ними, чтобы на высокий этаж поместили также и вашу крупногабаритную технику. Если имеется место под крышей, то его тоже стоит использовать для хранения вещей на время паводка.
О вопросе помощи животным, в частности сельским мы поговорили с ветеринаром Олегом Мальковым. Он рассказал, что ни в коем случае нельзя запирать животных в загонах, комнатах и других помещениях.
«Лучше всего оставить питомцам доступ к выходу и самостоятельной эвакуации, если вы ранее не смогли их пристроить. Сульские животные достаточно умны, после ЧП они вернутся к своему дому. А если вы их закроете или привяжете, то паводок они могут не пережить», — говорит специалист.
Если у вас водятся курицы, гуси или другие птицы, то ни в коем случае не оставляйте из-за забором, который они не смогут преодолеть. Вы можете оставить закрытыми границы участка, но организовывать маленькую по площади закрытую территорию не стоит. Животные могут попросту испугаться и из-за этого не пережить происходящее.
Однако ветеринар также рекомендует заранее позаботиться о своих животных и по возможности заранее вывезти их в безопасную зону.