Объявлена эвакуация! Как подготовиться к паводку и спасти имущество?

Если говорить о спасении огорода, то здесь не так много способов, которые могут помочь. Дело в том, что вода будет подниматься и через почву. Тихоненко советует укрепить теплицу, чтобы ее не унесло течением. По возможности ее стоит разобрать и сложить части на максимально высокую точку.