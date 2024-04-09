Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В связи с жуткими паводками, надвигающимися на Тюменскую область, губернатор Александр Моор ввел режим ЧС. Формулировка вызвала у жителей области серьезную панику. Однако, как объяснил глава региона, эта мера заблаговременная и на данный момент ситуация по рекам и подтоплениям стабильная.
Известно, что сейчас паводок уже начал настигать села и деревни Ишима. Также затопления зафиксированы в соседней Курганской области.
Для информирование граждан МЧС разослали СМС-оповещения, в которых сообщается об угрозе затопления. Граждан просят сохранять спокойствие и в случае непредвидимой ситуации обращаться по телефону «112».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Ишимского района начали бить тревогу — в деревни прибывает вода. Паводок на территориях, прилегающих к рекам Ишим и Тобол, считают неизбежным.