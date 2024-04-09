Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.

В связи с жуткими паводками, надвигающимися на Тюменскую область, губернатор Александр Моор ввел режим ЧС. Формулировка вызвала у жителей области серьезную панику. Однако, как объяснил глава региона, эта мера заблаговременная и на данный момент ситуация по рекам и подтоплениям стабильная.