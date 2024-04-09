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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.

Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка

9 апреля 2024, 14:56
Фото: 1MI
Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.

Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка

Тюменцы начали массово получать сообщения от МЧС. В рассылке жителям города сообщают о действующем режиме ЧС и просят соблюдать спокойствие.

В связи с жуткими паводками, надвигающимися на Тюменскую область, губернатор Александр Моор ввел режим ЧС. Формулировка вызвала у жителей области серьезную панику. Однако, как объяснил глава региона, эта мера заблаговременная и на данный момент ситуация по рекам и подтоплениям стабильная.

Известно, что сейчас паводок уже начал настигать села и деревни Ишима. Также затопления зафиксированы в соседней Курганской области.

Для информирование граждан МЧС разослали СМС-оповещения, в которых сообщается об угрозе затопления. Граждан просят сохранять спокойствие и в случае непредвидимой ситуации обращаться по телефону «112».

Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.
Тюменцам разослали СМС-предупреждения об угрозе паводка.
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Ишимского района начали бить тревогу — в деревни прибывает вода. Паводок на территориях, прилегающих к рекам Ишим и Тобол, считают неизбежным.

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