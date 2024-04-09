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Глава МЧС России посетит регионы со сложной ситуацией из-за паводка

Все очень серьезно: глава МЧС России Куренков посетит Тюменскую область из-за паводка

9 апреля 2024, 03:30
Фото: 1MI

Глава МЧС России посетит регионы со сложной ситуацией из-за паводка

Кроме Тюменской, глава МЧС посетит Оренбургскую и Курганскую области.

Глава МЧС России Александр Куренков этим утром вылетел в Оренбургскую область. Он лично проконтролирует исполнение поручений по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи жителям региона, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется неблагоприятная обстановка. В этих регионах проводятся мероприятия, направленные на предупреждение паводков, усилены группировки спасателей, а силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности.

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Напомним, что глава МЧС России Александр Куренков назначен председателем правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. В ее состав также вошел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Наш город» писал, что мэр Ишима призвал дачников срочно покинуть дома. Большая часть СНТ может оказаться под водой.

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