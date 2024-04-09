Все очень серьезно: глава МЧС России Куренков посетит Тюменскую область из-за паводка

Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется неблагоприятная обстановка. В этих регионах проводятся мероприятия, направленные на предупреждение паводков, усилены группировки спасателей, а силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности.