Все очень серьезно: глава МЧС России Куренков посетит Тюменскую область из-за паводка

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Глава МЧС России Александр Куренков этим утром вылетел в Оренбургскую область. Он лично проконтролирует исполнение поручений по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи жителям региона, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется неблагоприятная обстановка. В этих регионах проводятся мероприятия, направленные на предупреждение паводков, усилены группировки спасателей, а силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности.
Напомним, что глава МЧС России Александр Куренков назначен председателем правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. В ее состав также вошел губернатор Тюменской области Александр Моор.
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