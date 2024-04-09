Губернатор Моор вошел в состав правительственной комиссии по предупреждению ЧС

Комиссия создана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по поручению президента Владимира Путина. Ее председателем назначили главу МЧС России Александра Куренкова. В состав комиссии вошли представители Минстроя, Минобороны, МВД, Минтруда, руководители Росгидромета, Роспотребнадзора, а также главы и представители других ведомств и субъектов РФ.