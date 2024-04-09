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Александр Моор вошел в состав правительственной комиссии по предупреждению ЧС

Губернатор Моор вошел в состав правительственной комиссии по предупреждению ЧС

9 апреля 2024, 02:55
Фото: 1MI

Александр Моор вошел в состав правительственной комиссии по предупреждению ЧС

Комиссия создана по поручению президента Владимира Путина. В ее состав вошли представители федеральных ведомств и главы субъектов.

Губернатор Александр Моор вошел в состав правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Комиссия создана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по поручению президента Владимира Путина. Ее председателем назначили главу МЧС России Александра Куренкова. В состав комиссии вошли представители Минстроя, Минобороны, МВД, Минтруда, руководители Росгидромета, Роспотребнадзора, а также главы и представители других ведомств и субъектов РФ.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области из-за паводка объявили режим ЧС. Глава региона отметил, что мера принимается заблаговременно и на данный момент ситуация спокойная.

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