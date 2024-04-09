Для смертельно больных детей из Тюменской области закупят лекарства

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Тюменская область объявила три тендера на закупку «Рисдиплама» — препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей. Соответствующий тендер был опубликован на Госзакупках.
Стоимость каждого контракта — 18, 17.3 и 14.7 миллиона рублей. Всю сумму — в общей сложности почти 50 миллионов рублей, выделят из регионального бюджета. Поставщиков будут определять 15 и 17 марта.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области продажи антидепрессантов выросли более чем в два раза. За два месяца 2024 года жители региона потратили на них 26.6 миллиона рублей.