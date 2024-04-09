nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

В Тюменской области закупят лекарства для смертельно больных детей

Для смертельно больных детей из Тюменской области закупят лекарства

9 апреля 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области закупят лекарства для смертельно больных детей

В регионе объявили три тендера на закупку препарата «Рисдиплам». В общей сложности на лекарства выделят почти 50 миллионов рублей.

Тюменская область объявила три тендера на закупку «Рисдиплама» — препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей. Соответствующий тендер был опубликован на Госзакупках.

Стоимость каждого контракта — 18, 17.3 и 14.7 миллиона рублей. Всю сумму — в общей сложности почти 50 миллионов рублей, выделят из регионального бюджета. Поставщиков будут определять 15 и 17 марта.

Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области продажи антидепрессантов выросли более чем в два раза. За два месяца 2024 года жители региона потратили на них 26.6 миллиона рублей.

Читайте также:
Ко Дню Победы в Тюмени раздадут более 10 тыс. георгиевских ленточекВодителей из Тюмени попросили объезжать Курганскую областьМэр Ишима призвал всех дачников срочно эвакуироваться
#Общество#Ребенок#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Лекарства#Тендеры#Медицинские препараты#Любовь Селезнева
Виноват Казахстан: какие последствия принесут паводки в Тюменской области?
Сегодня, 07:35
Объявлена эвакуация! Как подготовиться к паводку и спасти имущество?
Сегодня, 09:09
Власти опубликовали список тюменских деревень, которым грозит паводок
Сегодня, 07:14
Май 2024: сколько тюменцы будут отдыхать на праздники?
Сегодня, 07:58
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт
Сегодня, 04:29
Житель тюменского села погиб в армии
Сегодня, 03:38
"