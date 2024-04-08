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Posted Вчера, 14:47

Published Вчера, 14:47

Modified Вчера, 14:54

Updated Вчера, 14:54

Водителей из Тюмени попросили объезжать Курганскую область

Водителей из Тюмени попросили объезжать Курганскую область

8 апреля 2024, 14:47

Водителей из Тюмени попросили объезжать Курганскую область

В регионе сохраняется риск подтопления и проблем на дорогах, всех просят двигаться объездными маршрутами

Водителей из Тюмени и других регионов попросили проезжать Курганскую область и не заезжать в регион. Рекомендацию опубликовало пресс-служба Управдор «Южный Урал». Все дело в обострении ситуации с паводками.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области, если это возможно. Не заезжать на территорию региона, рассмотреть маршруты передвижения в объезд Курганской области. В случае ухудшения ситуации участки федеральных трасс Курганской области могут быть закрыты», — рассказали представители ведомства.

Как быстро будет урегулирована ситуация с паводками в регионе — неизвестно. Поэтому водителей также просят воздержаться от дальних поездок или отложить их.

#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Паводок#Александр Смирнов#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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