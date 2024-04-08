Водителей из Тюмени попросили объезжать Курганскую область

Posted Вчера, 14:47
Published Вчера, 14:47
Modified Вчера, 14:54
Updated Вчера, 14:54
Водителей из Тюмени и других регионов попросили проезжать Курганскую область и не заезжать в регион. Рекомендацию опубликовало пресс-служба Управдор «Южный Урал». Все дело в обострении ситуации с паводками.
«Настоятельно рекомендуем воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области, если это возможно. Не заезжать на территорию региона, рассмотреть маршруты передвижения в объезд Курганской области. В случае ухудшения ситуации участки федеральных трасс Курганской области могут быть закрыты», — рассказали представители ведомства.
Как быстро будет урегулирована ситуация с паводками в регионе — неизвестно. Поэтому водителей также просят воздержаться от дальних поездок или отложить их.