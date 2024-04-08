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Posted Вчера, 07:24

Published Вчера, 07:24

Modified Вчера, 07:26

Updated Вчера, 07:26

В Тюменской области хотят модернизировать систему оповещения населения

Систему оповещения населения планируют модернизировать в Тюменской области

8 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI

В Тюменской области хотят модернизировать систему оповещения населения

Провести обновление системы планируют до 31 октября 2024 года. На данный момент власти заняты поиском подрядчика.

В Тюменской области планируют модернизировать автоматизированную систему оповещения населения. На это из регионального бюджета выделят 130.2 миллиона рублей, указано в тендере, опубликованном на Госзакупках.

На данный момент власти занимаются поиском подрядчика, его определят 10 апреля. Победителю торгов предстоит до 31 октября оснастить электромеханическими сиренами по 20 учреждений в Голышмановском округе и Ярковском районе, по 17 — в Ишимском и Тобольском районах, 25 — в Нижнетавдинском районе, 10 — в Омутинском районе, 12 — в Сладковском районе, 13 — в Юргинском районе.

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Ранее «Наш город» писал, что одна из школ Тюмени грубо нарушает правила пожарной безопасности. В учреждении не работают сигнализация и тревожная кнопка, а руководство закрывает на это глаза.

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