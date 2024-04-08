Систему оповещения населения планируют модернизировать в Тюменской области

На данный момент власти занимаются поиском подрядчика, его определят 10 апреля. Победителю торгов предстоит до 31 октября оснастить электромеханическими сиренами по 20 учреждений в Голышмановском округе и Ярковском районе, по 17 — в Ишимском и Тобольском районах, 25 — в Нижнетавдинском районе, 10 — в Омутинском районе, 12 — в Сладковском районе, 13 — в Юргинском районе.