Систему оповещения населения планируют модернизировать в Тюменской области

Posted Вчера, 07:24
Published Вчера, 07:24
Modified Вчера, 07:26
Updated Вчера, 07:26
В Тюменской области планируют модернизировать автоматизированную систему оповещения населения. На это из регионального бюджета выделят 130.2 миллиона рублей, указано в тендере, опубликованном на Госзакупках.
На данный момент власти занимаются поиском подрядчика, его определят 10 апреля. Победителю торгов предстоит до 31 октября оснастить электромеханическими сиренами по 20 учреждений в Голышмановском округе и Ярковском районе, по 17 — в Ишимском и Тобольском районах, 25 — в Нижнетавдинском районе, 10 — в Омутинском районе, 12 — в Сладковском районе, 13 — в Юргинском районе.
Ранее «Наш город» писал, что одна из школ Тюмени грубо нарушает правила пожарной безопасности. В учреждении не работают сигнализация и тревожная кнопка, а руководство закрывает на это глаза.