nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:19

Published Вчера, 05:19

Modified Вчера, 05:21

Updated Вчера, 05:21

За три месяца в Тюменской области родились более 4 тысяч малышей

За три месяца в Тюменской области родились более четырех тысяч малышей

8 апреля 2024, 05:19
Фото: 1MI

За три месяца в Тюменской области родились более 4 тысяч малышей

Девочек родилось меньше, чем мальчиков. Самыми редкими именами младенцев стали Савва и Весна.
Сюжет
ЗАГС

За три месяца 2024 года в Тюменской области родились 4 127 малышей. При этом, девочек зарегистрировано на 5 меньше, чем мальчиков, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Самыми редкими именами у мальчиков стали Савва, Тихон, Лукьян, Спартак и Одиссей, у девочек — Весна, Августина, Береза, Матрена и Серафима. Самые популярные имена у мальчиков — Александр, Артем, Михаил, Роман и Марк, у девочек — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказал, почему тюменцы подают на развод. По словам психолога Варвары Кравченко, пары часто стараются сохранить отношения и обращаются к специалистам, но иногда разрыв — единственный выход из ситуации.

Читайте также:
В число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС вошла Тюменская областьИз-за мирового кризиса тюменские производители подняли цены на десертыПьяный угонщик устроил аварию и уснул в машине ДПС в Тюмени
#Общество#Ребенок#Тюменская область#Новости тюмени#ЗАГС#Рождаемость#Младенцы#Имена#Любовь Селезнева
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"