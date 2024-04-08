За три месяца в Тюменской области родились более четырех тысяч малышей

Posted Вчера, 05:19
Published Вчера, 05:19
Modified Вчера, 05:21
Updated Вчера, 05:21
За три месяца 2024 года в Тюменской области родились 4 127 малышей. При этом, девочек зарегистрировано на 5 меньше, чем мальчиков, сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Самыми редкими именами у мальчиков стали Савва, Тихон, Лукьян, Спартак и Одиссей, у девочек — Весна, Августина, Береза, Матрена и Серафима. Самые популярные имена у мальчиков — Александр, Артем, Михаил, Роман и Марк, у девочек — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.
Ранее «Наш город» рассказал, почему тюменцы подают на развод. По словам психолога Варвары Кравченко, пары часто стараются сохранить отношения и обращаются к специалистам, но иногда разрыв — единственный выход из ситуации.