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Posted 5 апреля, 10:14

Published 5 апреля, 10:14

Modified 5 апреля, 10:24

Updated 5 апреля, 10:24

А если правда пожар? В одной из школ Тюмени грубо нарушается пожарный режим

А если правда пожар? В одной из школ Тюмени грубо нарушаются правила безопасности

5 апреля 2024, 10:14

А если правда пожар? В одной из школ Тюмени грубо нарушается пожарный режим

По словам недовольных тюменцев, в школе не работает сигнализация и тревожная кнопка, а руководство школы на чрезвычайные ситуации не реагирует

В одной из Тюменских школ не соблюдаются правила пожарной безопасности. Пост с жалобами выложили недовольные родители школьников в паблике «ЧС Тюмень». По их словам, ситуация практически патовая.

Речь идет о школе №70. В одном из корпусов две недели назад уже было задымление из-за сгоревшей бытовой техники. На это, по словам недовольных тюменцев не сработала ни пожарная тревога, ни сигнализация. Учителя детей тоже выводить из здания не стали, а просто открыли окна и вели уроки в задымленных помещениях. Прибывшие пожарные же не смогли сориентироваться из-за неработающей системы тревоги и приехали ни к тому корпусу.

Обращение с просьбой разобраться родители отправили в Министерство образования.

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