А если правда пожар? В одной из школ Тюмени грубо нарушаются правила безопасности

Речь идет о школе №70. В одном из корпусов две недели назад уже было задымление из-за сгоревшей бытовой техники. На это, по словам недовольных тюменцев не сработала ни пожарная тревога, ни сигнализация. Учителя детей тоже выводить из здания не стали, а просто открыли окна и вели уроки в задымленных помещениях. Прибывшие пожарные же не смогли сориентироваться из-за неработающей системы тревоги и приехали ни к тому корпусу.