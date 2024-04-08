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Posted Вчера, 03:22

Published Вчера, 03:22

Modified Вчера, 03:24

Updated Вчера, 03:24

Пьяный мужчина угнал грузовик и попал на нем в ДТП в Тюмени

Пьяный угонщик устроил аварию и уснул в машине ДПС в Тюмени

8 апреля 2024, 03:22
Фото: 1MI

Пьяный мужчина угнал грузовик и попал на нем в ДТП в Тюмени

30-летний тюменец влетел на угнанном «Форд Транзит» в мачту светофора. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав.

ДТП произошло вчера днем возле дома №11 на Пермякова. 30-летний пьяный мужчина угнал «Форд Транзит», предварительно — с территории организации на Харьковской.

На грузовике тюменец влетел в мачту светофора, но скрываться с места ДТП не стал. Дождавшись автоинспекторов, он уснул в их машине. Алкотестер показал 0.64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у пьяного угонщика нет водительских прав.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Ишимом столкнулись две легковушки. В результате аварии погибла женщина.

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