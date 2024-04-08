Пьяный угонщик устроил аварию и уснул в машине ДПС в Тюмени

На грузовике тюменец влетел в мачту светофора, но скрываться с места ДТП не стал. Дождавшись автоинспекторов, он уснул в их машине. Алкотестер показал 0.64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у пьяного угонщика нет водительских прав.