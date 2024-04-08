Пьяный угонщик устроил аварию и уснул в машине ДПС в Тюмени

Posted Вчера, 03:22
Published Вчера, 03:22
Modified Вчера, 03:24
Updated Вчера, 03:24
ДТП произошло вчера днем возле дома №11 на Пермякова. 30-летний пьяный мужчина угнал «Форд Транзит», предварительно — с территории организации на Харьковской.
На грузовике тюменец влетел в мачту светофора, но скрываться с места ДТП не стал. Дождавшись автоинспекторов, он уснул в их машине. Алкотестер показал 0.64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у пьяного угонщика нет водительских прав.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе под Ишимом столкнулись две легковушки. В результате аварии погибла женщина.