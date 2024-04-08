Тюменцам запретили приходить на концерт группы «Рок-острова» в спортивных штанах

Posted Вчера, 02:52
Published Вчера, 02:52
Modified Вчера, 02:54
Updated Вчера, 02:54
Группа «Рок-острова», известная песнями «Костры», «Встречи», «Белым снегом» и «Ничего не говори», даст концерт в Тюмени. Мероприятие пройдет в баре «Руки ВВерх!» 13 апреля, сбор гостей начнется с 18:00, само выступление — в 20:00.
Стоимость билетов — от 1 до 2.5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на танцполе, самые дорогие — за столами. После концерта состоится вечеринка 90-х. Отмечается, что приходить на концерт в спортивных штанах запрещено.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ». Николая Расторгуева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.