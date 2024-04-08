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Posted Вчера, 02:52

Published Вчера, 02:52

Modified Вчера, 02:54

Updated Вчера, 02:54

Группа «Рок-острова» даст концерт в Тюмени

Тюменцам запретили приходить на концерт группы «Рок-острова» в спортивных штанах

8 апреля 2024, 02:52
Фото: 1MI

Группа «Рок-острова» даст концерт в Тюмени

Концерт запланирован на 13 апреля. После него пройдет дискотека 90-х.

Группа «Рок-острова», известная песнями «Костры», «Встречи», «Белым снегом» и «Ничего не говори», даст концерт в Тюмени. Мероприятие пройдет в баре «Руки ВВерх!» 13 апреля, сбор гостей начнется с 18:00, само выступление — в 20:00.

Стоимость билетов — от 1 до 2.5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на танцполе, самые дорогие — за столами. После концерта состоится вечеринка 90-х. Отмечается, что приходить на концерт в спортивных штанах запрещено.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ». Николая Расторгуева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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