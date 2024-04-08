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Published Вчера, 02:23

Modified Вчера, 02:25

Updated Вчера, 02:25

Тюменцам посоветовали заранее эвакуироваться из районов возможных подтоплений

В МЧС посоветовали тюменцам заранее эвакуироваться из районов возможных подтоплений

8 апреля 2024, 02:23
Фото: 1MI

Тюменцам посоветовали заранее эвакуироваться из районов возможных подтоплений

Прогнозируется, что в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово. Тюменцам рекомендуют не дожидаться прихода воды.

В МЧС Тюменской области рекомендуют заранее эвакуироваться из-за паводка. Прогнозируется, что в реках Ишим и Тобол уровень воды до конца апреля достигнет исторического максимума.

Превышение неблагоприятной отметки ожидается уже к 15–16 апреля, а пик паводка придется на 20-е числа. Затопления вероятны в Ишиме, Абатском, Викулово и Ильинке.

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«В 39 регионах остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов. В субъектах, где в ближайшие дни ожидается неблагоприятная обстановка, спасатели приведены в режим повышенной готовности. В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — пишут в Телеграм-канале МЧС Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что президент Владимир Путин поручил губернатору Александру Моору готовиться к паводку. Главе региона предстоит оповестить людей и объяснить им необходимость заранее собрать нужные вещи.

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