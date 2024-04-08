В МЧС посоветовали тюменцам заранее эвакуироваться из районов возможных подтоплений

Posted Вчера, 02:23
Published Вчера, 02:23
Modified Вчера, 02:25
Updated Вчера, 02:25
В МЧС Тюменской области рекомендуют заранее эвакуироваться из-за паводка. Прогнозируется, что в реках Ишим и Тобол уровень воды до конца апреля достигнет исторического максимума.
Превышение неблагоприятной отметки ожидается уже к 15–16 апреля, а пик паводка придется на 20-е числа. Затопления вероятны в Ишиме, Абатском, Викулово и Ильинке.
«В 39 регионах остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов. В субъектах, где в ближайшие дни ожидается неблагоприятная обстановка, спасатели приведены в режим повышенной готовности. В Тюменской области прогнозируется повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — пишут в Телеграм-канале МЧС Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что президент Владимир Путин поручил губернатору Александру Моору готовиться к паводку. Главе региона предстоит оповестить людей и объяснить им необходимость заранее собрать нужные вещи.