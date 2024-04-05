Posted 5 апреля, 12:54
Published 5 апреля, 12:54
Modified 5 апреля, 13:01
Updated 5 апреля, 13:01
В Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ». Он должен был состояться в эту пятницу. Об этом сегодня сообщили представители группы и организаторы концерта.
Как выяснилось, причина отмены — здоровье солиста группы Николая Расторгуева. Из-за проблем с сердцем его экстренно госпитализировали в одну из Московских клиник. Длительность восстановления певца и насколько серьезно ухудшение здоровья — неизвестно.
Перенесли концерт на 29 мая. Купленные билеты возвращать не нужно, они будут действительны на следующую дату.