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Posted 5 апреля, 12:54

Published 5 апреля, 12:54

Modified 5 апреля, 13:01

Updated 5 апреля, 13:01

В Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ»

В Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ»

5 апреля 2024, 12:54
Фото: Источник «РИА.Новости»

В Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ»

Все дело в проблемах со здоровьем у вокалиста группы Николая Расторгуева. Теперь концерт перенесли на другую дату — это больше месяца вперед.

В Тюмени отменили концерт группы «ЛЮБЭ». Он должен был состояться в эту пятницу. Об этом сегодня сообщили представители группы и организаторы концерта.

Как выяснилось, причина отмены — здоровье солиста группы Николая Расторгуева. Из-за проблем с сердцем его экстренно госпитализировали в одну из Московских клиник. Длительность восстановления певца и насколько серьезно ухудшение здоровья — неизвестно.

Перенесли концерт на 29 мая. Купленные билеты возвращать не нужно, они будут действительны на следующую дату.

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