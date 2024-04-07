Планетарий за 150 миллионов рублей начнут строить этим летом в Тюмени

Posted Вчера, 07:08
Published Вчера, 07:08
Modified Вчера, 07:10
Updated Вчера, 07:10
По словам генерального директора компании «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга, которая проводит работы, Евгения Гудова, в настоящее время в здании ведутся противоаварийные мероприятия, также специалисты обследуют усиливающие конструкции.
«Мы хотим полностью сохранить двунаправленную и очень сложную лестницу. Одновременно с этим сделать здание удобным для входа и выхода посетителей. Поэтому приходится очень хорошо продумывать планировки», — сообщил Евгений Гудов РБК Тюмень.
И добавил, что большая часть выручки «Планетарий 1» сегодня уходит на реставрацию круглой бани. В целом на реконструкцию объекта инвестор потратит порядка 120-150 миллионов рублей. В 2023 году на проведение противоаварийных работ было израсходовано 25 миллионов.
Работы по реконструкции круглой бани в Тюмени были запланированы еще несколько лет назад. Но из-за пандемии ремонтные работы были приостановлены.
Ранее «Наш Город» писал, что круглую баню в Тюмени построили в 1932 году. В течение 74 лет ее использовали по прямому назначению. В 2006 году здание было закрыто на ремонт, в 2012 году исключено из списка памятников архитектуры. В 2019 году года круглую баню вновь добавили в реестр памятников.