Планетарий за 150 миллионов рублей начнут строить этим летом в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что круглую баню в Тюмени построили в 1932 году. В течение 74 лет ее использовали по прямому назначению. В 2006 году здание было закрыто на ремонт, в 2012 году исключено из списка памятников архитектуры. В 2019 году года круглую баню вновь добавили в реестр памятников.