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Posted Вчера, 07:08

Published Вчера, 07:08

Modified Вчера, 07:10

Updated Вчера, 07:10

В Тюмени летом начнется строительство планетария за 150 млн рублей

Планетарий за 150 миллионов рублей начнут строить этим летом в Тюмени

7 апреля 2024, 07:08
Фото: 2 ГИС

В Тюмени летом начнется строительство планетария за 150 млн рублей

В Тюмени предстоящим летом стартуют работы по реконструкции круглой бани. После завершения ремонта там откроют планетарий.

По словам генерального директора компании «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга, которая проводит работы, Евгения Гудова, в настоящее время в здании ведутся противоаварийные мероприятия, также специалисты обследуют усиливающие конструкции.

«Мы хотим полностью сохранить двунаправленную и очень сложную лестницу. Одновременно с этим сделать здание удобным для входа и выхода посетителей. Поэтому приходится очень хорошо продумывать планировки», — сообщил Евгений Гудов РБК Тюмень.

И добавил, что большая часть выручки «Планетарий 1» сегодня уходит на реставрацию круглой бани. В целом на реконструкцию объекта инвестор потратит порядка 120-150 миллионов рублей. В 2023 году на проведение противоаварийных работ было израсходовано 25 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что круглую баню в Тюмени построили в 1932 году. В течение 74 лет ее использовали по прямому назначению. В 2006 году здание было закрыто на ремонт, в 2012 году исключено из списка памятников архитектуры. В 2019 году года круглую баню вновь добавили в реестр памятников.

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