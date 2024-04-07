Из-за повышенного спроса у тюменских геологов выросли зарплаты

По данным аналитиков hh.ru, в 2024 году для геологов было опубликовано более 140 вакансий, что на 89% больше, чем в 2023 году. Для сравнения, по итогам I квартала 2024 года российские работодатели разместили более трех тысяч предложений о работе, связанных с геологической специализацией, что превышает показатели I квартала 2023 года на 54%, показатели I квартала 2022 года на 44%, потребности бизнеса в I квартале 2021 года в 2,4 раза.