Из-за повышенного спроса у тюменских геологов выросли зарплаты

Posted Вчера, 09:04
Published Вчера, 09:04
Modified Вчера, 09:06
Updated Вчера, 09:06
По данным аналитиков hh.ru, в 2024 году для геологов было опубликовано более 140 вакансий, что на 89% больше, чем в 2023 году. Для сравнения, по итогам I квартала 2024 года российские работодатели разместили более трех тысяч предложений о работе, связанных с геологической специализацией, что превышает показатели I квартала 2023 года на 54%, показатели I квартала 2022 года на 44%, потребности бизнеса в I квартале 2021 года в 2,4 раза.
«Параллельно росту предлагаемых зарплат компании наращивают и требования к кандидатам. В число навыков, которые чаще сейчас указывают в вакансиях, входят не только знание различных профессиональных программ (AutoCAD, CorelDRAW), камеральные исследования, полевые работы, но и умение работать в коллективе, деловое общение», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Также работодатели требуют от будущих сотрудников такие качества как точность и внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение и развитие, продуктивность, уверенность и др.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер средней заработной платы увеличился на 13,7% и составил 70,3 тысячи рублей.