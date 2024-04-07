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Posted Вчера, 09:04

Published Вчера, 09:04

Modified Вчера, 09:06

Updated Вчера, 09:06

Зарплаты геологов в Тюменской области с начала 2024 года выросли на 39%

Из-за повышенного спроса у тюменских геологов выросли зарплаты

7 апреля 2024, 09:04
Фото: 1MI

Зарплаты геологов в Тюменской области с начала 2024 года выросли на 39%

В Тюменской области работодатели повысили зарплаты геологам на 39%, до 125 тысяч рублей, с начала этого года. Причина — повышенный спрос на представителей данной профессии.

По данным аналитиков hh.ru, в 2024 году для геологов было опубликовано более 140 вакансий, что на 89% больше, чем в 2023 году. Для сравнения, по итогам I квартала 2024 года российские работодатели разместили более трех тысяч предложений о работе, связанных с геологической специализацией, что превышает показатели I квартала 2023 года на 54%, показатели I квартала 2022 года на 44%, потребности бизнеса в I квартале 2021 года в 2,4 раза.

«Параллельно росту предлагаемых зарплат компании наращивают и требования к кандидатам. В число навыков, которые чаще сейчас указывают в вакансиях, входят не только знание различных профессиональных программ (AutoCAD, CorelDRAW), камеральные исследования, полевые работы, но и умение работать в коллективе, деловое общение», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Также работодатели требуют от будущих сотрудников такие качества как точность и внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение и развитие, продуктивность, уверенность и др.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер средней заработной платы увеличился на 13,7% и составил 70,3 тысячи рублей.

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