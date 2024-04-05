У пассажирки не было шансов. На трассе под Ишимом произошло смертельное ДТП

Как выяснили сотрудники, при выезде на главную дорогу водитель «Лады» не уступил дорогу проезжавшей мимо машине, в результате чего она влетела в выезжающую машину на огромной скорости. Находившаяся в отечественной машине пассажирка погибла на месте. Водитель «Лады» — в больнице. Автомобилист, столкнувшийся с выезжающей машиной остался цел.