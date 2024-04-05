nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 13:20

Published 5 апреля, 13:20

Modified 5 апреля, 13:28

Updated 5 апреля, 13:28

У пассажирки не было шансов. На трассе под Ишимом произошло смертельное ДТП

У пассажирки не было шансов. На трассе под Ишимом произошло смертельное ДТП

5 апреля 2024, 13:20
Фото: Источник. Гибдд по Тюменской области

У пассажирки не было шансов. На трассе под Ишимом произошло смертельное ДТП

На дороге столкнулись две легковушки. Одна машина не уступила дорогу другой.
Сюжет
ДТП

На трассе под Ишимом случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. Столкнулись на перекрестке две легковушки.

Как выяснили сотрудники, при выезде на главную дорогу водитель «Лады» не уступил дорогу проезжавшей мимо машине, в результате чего она влетела в выезжающую машину на огромной скорости. Находившаяся в отечественной машине пассажирка погибла на месте. Водитель «Лады» — в больнице. Автомобилист, столкнувшийся с выезжающей машиной остался цел.

Читайте также:
В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человекаВ Тюмени водитель сбил ребенка и уехал с места ДТПВ ДТП с большегрузом на тюменской трассе пострадали семь человек
#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Аварии#Александр Смирнов
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"