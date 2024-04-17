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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Тюменском ресторане жестоко избили ребенка

Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени

17 апреля 2024, 04:41
Фото: 1MI

В Тюменском ресторане жестоко избили ребенка

В одном из Тюменских ресторанов ребенка буквально вытолкали на улицу, при этом несколько раз ударив по голове. По словам очевидцев, сам пострадавший ребенок ничего плохого не сделал.

О произошедшем тюменцы начали писать в городских пабликах, а видео с избиением ребенка выложили в группе «ЧС Тюмень». Как пишет автор поста, сначала ребенка избила и вытолкала официантка.

Как рассказал пострадавший мальчик автору поста — выгнали его из-за того, что он продает самодельные игрушки, а в этот ресторан зашел с той же целью. Через несколько минут ребенок снова попытался зайти в ресторан, но его снова вытолкали из заведения, на этот раз это был уже официант.

Видео: ЧС Тюмень

После вытолкавший ребенка работник заведения подошел к очевидице и сказал, что пострадавший сам во всем виноват — продавать в ресторане что-либо запрещено. Сначала ребенка попросили из заведения выйти самому — на что он начал хамить и оскорблять персонал.

Отметим, что в комментариях под постом многие тюменцы пишут, что знают этого ребенка и подтверждают то, что ведет себя он агрессивно и на адекватные просьбы уйти из кафе или ресторана не реагирует.

«Работала в ресторане куда он приходил каждый день. Просили по хорошему уйти-убегает дальше по заведению. Аккуратно сопровождаешь до выхода — начинает драться, рвать волосы и бить в живот персонал. Контакты его мамы у нас есть, звонили — делала вид что впервые слышит и ничего не меняется», - пишет один из пользователей.

Ранее «Наш Город» рассказывал о торговавшем за биткоины коноплей тюменце. Растил он ее прямо в городе.

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