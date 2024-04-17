Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
О произошедшем тюменцы начали писать в городских пабликах, а видео с избиением ребенка выложили в группе «ЧС Тюмень». Как пишет автор поста, сначала ребенка избила и вытолкала официантка.
Как рассказал пострадавший мальчик автору поста — выгнали его из-за того, что он продает самодельные игрушки, а в этот ресторан зашел с той же целью. Через несколько минут ребенок снова попытался зайти в ресторан, но его снова вытолкали из заведения, на этот раз это был уже официант.
После вытолкавший ребенка работник заведения подошел к очевидице и сказал, что пострадавший сам во всем виноват — продавать в ресторане что-либо запрещено. Сначала ребенка попросили из заведения выйти самому — на что он начал хамить и оскорблять персонал.
Отметим, что в комментариях под постом многие тюменцы пишут, что знают этого ребенка и подтверждают то, что ведет себя он агрессивно и на адекватные просьбы уйти из кафе или ресторана не реагирует.
«Работала в ресторане куда он приходил каждый день. Просили по хорошему уйти-убегает дальше по заведению. Аккуратно сопровождаешь до выхода — начинает драться, рвать волосы и бить в живот персонал. Контакты его мамы у нас есть, звонили — делала вид что впервые слышит и ничего не меняется», - пишет один из пользователей.
Ранее «Наш Город» рассказывал о торговавшем за биткоины коноплей тюменце. Растил он ее прямо в городе.