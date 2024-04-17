Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени

Как рассказал пострадавший мальчик автору поста — выгнали его из-за того, что он продает самодельные игрушки, а в этот ресторан зашел с той же целью. Через несколько минут ребенок снова попытался зайти в ресторан, но его снова вытолкали из заведения, на этот раз это был уже официант.