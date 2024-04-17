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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

Жителей нескольких деревень Упоровского района экстренно эвакуируют

Жителей нескольких деревень Упоровского района экстренно эвакуируют

17 апреля 2024, 15:59
Фото: 1MI
В данный момент проводится экстренная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов Упоровского района Тюменской области.

Жителей Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина вывозят в пункты временного размещения. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Людей просят взять с собой все документы, необходимые вещи и медикаменты, которые могут пригодиться.

За консультацией по поводу паводков тюменцы могут обращаться по номеру 122, кнопка 3.

Ранее «Наш город» писал, что глава МЧС поделился неблагоприятным прогнозом по затоплениям в Тюменской области.

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