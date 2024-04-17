Жителей нескольких деревень Упоровского района экстренно эвакуируют

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Жителей Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина вывозят в пункты временного размещения. Об этом сообщает информцентр Правительства.
Людей просят взять с собой все документы, необходимые вещи и медикаменты, которые могут пригодиться.
За консультацией по поводу паводков тюменцы могут обращаться по номеру 122, кнопка 3.
Ранее «Наш город» писал, что глава МЧС поделился неблагоприятным прогнозом по затоплениям в Тюменской области.