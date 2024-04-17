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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:26

Тюменскую деревню Большие Ярки может отрезать водой от большой земли

Тюменскую деревню Большие Ярки может отрезать водой от большой земли

17 апреля 2024, 11:24
Информцентр Правительства разместил видеозапись, сделанную сегодня в деревне Большие Ярки Казанского района. Туда стремительно поступает паводковая вода.

В населенном пункте вода еще не добралась до жилых домов, но при этом есть большой риск, что скоро потоп перекроет доступ жителей на въезд и выезд.

В данный момент проживающих в деревне экстренно эвакуируют. С собой они должны взять документы, ценные вещи и лекарства.

В Казанском районе созданы эвакуационные группы. Координируют работу главы сельских поселений.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе люди из-за паводка остались без хлеба и воды.

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