Тюменскую деревню Большие Ярки может отрезать водой от большой земли

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В населенном пункте вода еще не добралась до жилых домов, но при этом есть большой риск, что скоро потоп перекроет доступ жителей на въезд и выезд.
В данный момент проживающих в деревне экстренно эвакуируют. С собой они должны взять документы, ценные вещи и лекарства.
В Казанском районе созданы эвакуационные группы. Координируют работу главы сельских поселений.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе люди из-за паводка остались без хлеба и воды.