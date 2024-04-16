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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Гидролог рассказал, насколько затопит территории Тюменской области.

«Метр будет»: гидролог рассказал, насколько поднимется вода в Тюменской области

16 апреля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Гидролог рассказал, насколько затопит территории Тюменской области.

Гидролог рассказал, как сильно паводок затопит территории Тюменской области

Реальная картина событий с паводком в Тюменской области превосходит все ожидания, подъем воды превысит ранее прогнозируемые показатели. Гидролог Сергей Расаев не исключает, что некоторые постройки в селах региона могут полностью уйти под воду.

Анализируя обстановку, гидролог говорит о том, что вода в реке Ишим в Казанском районе может подняться до 10 метров. Такой показатель превысит былой рекорд практически на 2 метра. Уже сейчас, когда уровень воды перевалил за 8 метров, вода вышла на пойму и приближается к населенным пунктам. Расаев говорит о том, что дворе сел и деревень, располагающихся в непосредственной близости, гарантированно погрузятся в воду.

«Важно понимать, что вода равномерно распределяется по территории, часть ее уходит в землю, а наши села и деревни стоят на возвышении. Однако с таким подъемом подтоплений жилых домов не избежать, я полагаю, что при реализации прогноза на 10 метров, в домах точно будет по полметра воды. А небольшие постройки может попросту снести и накрыть полностью», — рассуждает эксперт.

О том, что река может достигнуть такого уровня говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отмечал, что актуальный прогноз говорит о том, что подъем воды будет выше прогнозируемого ранее на полметра или метр. Из-за этого дамбы региона могут не выдержать.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что дамбу в селе Упорово подняли на высоту от одного до полутора метров, общая протяженности дамбы — 5,7 километров.

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