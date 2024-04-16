«Метр будет»: гидролог рассказал, насколько поднимется вода в Тюменской области

Анализируя обстановку, гидролог говорит о том, что вода в реке Ишим в Казанском районе может подняться до 10 метров. Такой показатель превысит былой рекорд практически на 2 метра. Уже сейчас, когда уровень воды перевалил за 8 метров, вода вышла на пойму и приближается к населенным пунктам. Расаев говорит о том, что дворе сел и деревень, располагающихся в непосредственной близости, гарантированно погрузятся в воду.