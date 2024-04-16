«Метр будет»: гидролог рассказал, насколько поднимется вода в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Анализируя обстановку, гидролог говорит о том, что вода в реке Ишим в Казанском районе может подняться до 10 метров. Такой показатель превысит былой рекорд практически на 2 метра. Уже сейчас, когда уровень воды перевалил за 8 метров, вода вышла на пойму и приближается к населенным пунктам. Расаев говорит о том, что дворе сел и деревень, располагающихся в непосредственной близости, гарантированно погрузятся в воду.
«Важно понимать, что вода равномерно распределяется по территории, часть ее уходит в землю, а наши села и деревни стоят на возвышении. Однако с таким подъемом подтоплений жилых домов не избежать, я полагаю, что при реализации прогноза на 10 метров, в домах точно будет по полметра воды. А небольшие постройки может попросту снести и накрыть полностью», — рассуждает эксперт.
О том, что река может достигнуть такого уровня говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отмечал, что актуальный прогноз говорит о том, что подъем воды будет выше прогнозируемого ранее на полметра или метр. Из-за этого дамбы региона могут не выдержать.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что дамбу в селе Упорово подняли на высоту от одного до полутора метров, общая протяженности дамбы — 5,7 километров.