Тюменская река Абалуга вышла из берегов: вода направляется в сторону жилых домов

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Большая вода направляется в сторону жилых домов. Напомним, что вчера в Казанское приезжали Моор и Якушев, которые призвали жителей села быстрее эвакуироваться.
Стихию сейчас еле сдерживает противопаводковая дамба. Дополнительно ее укрепляют добровольцы, а местных жителей экстренно эвакуируют.
Всех направляют в ПВР, которые развернуты в домах культуры, магазинах. Животных эвакуируют на ферму в селе Ильинка.
Ранее «Наш город» писал, что деревню Большие Ярки может отрезать от большой земли из-за паводка.