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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Тюменская река Абалуга вышла из берегов: вода направляется в сторону жилых домов

Тюменская река Абалуга вышла из берегов: вода направляется в сторону жилых домов

17 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Река Алабуга вышла из берегов. Информцентр Правительства опубликовал видео — на кадрах река на территории села Казанского с разницей в три дня. Видно, что вода стремительно движется в сторону населенного пункта, ее стало заметно больше.

Большая вода направляется в сторону жилых домов. Напомним, что вчера в Казанское приезжали Моор и Якушев, которые призвали жителей села быстрее эвакуироваться.

Стихию сейчас еле сдерживает противопаводковая дамба. Дополнительно ее укрепляют добровольцы, а местных жителей экстренно эвакуируют.

Всех направляют в ПВР, которые развернуты в домах культуры, магазинах. Животных эвакуируют на ферму в селе Ильинка.

Ранее «Наш город» писал, что деревню Большие Ярки может отрезать от большой земли из-за паводка.

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