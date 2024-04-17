Тюменская река Абалуга вышла из берегов: вода направляется в сторону жилых домов

Река Алабуга вышла из берегов. Информцентр Правительства опубликовал видео — на кадрах река на территории села Казанского с разницей в три дня. Видно, что вода стремительно движется в сторону населенного пункта, ее стало заметно больше.

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