Скоро в школу: как празднуют выпускные в детских садах Тюменской области?

Самое ключевое — это музыкальное оформление мероприятия, причём не только во время развлекательной программы, но и по окончанию праздника, когда дети могут захотеть просто потанцевать. Важно также учесть, что не нужно перегружать выпускной в детском саду кучей активностей и конкурсов. Тогда по окончанию праздника у деток и их родителей останутся силы для радостных эмоций и веселья.