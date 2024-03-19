«Это отвратительно»: тюменцы выступили против песен Шамана в школьной программе

Тюменцы раскритиковали идею включения песен Шамана в школьную программу

Многие родители, педагоги и общественные деятели все чаще стали обращать внимание на важность правильного воспитания детей в школах. В связи с этим, возникла идея о необходимости введения новых патриотичных композиций в школьную программу.