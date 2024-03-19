«Это отвратительно»: тюменцы выступили против песен Шамана в школьной программе

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
С предложением исполнять в школах песни Shamanа, Олега Газманова и Николая Расторгуева выступил депутат Сергей Колунов. Народный избранник заявил, что такая музыка будет развивать у обучающихся чувство любви к Родине и гордость за Россию.
«Наш город» устроил опрос в телеграм-канале о том, не пора ли действительно, Министерству Просвещения задуматься о дополнении образовательной программы.
Результаты опроса показали, что большинство тюменцев (81%) выступают категорически против, чтобы их дети пели песни Шамана и других популярных в нынешнее время исполнителей.
«Это отвратительно», — написал Евгений.
«Мда. Детям „особенно подойдет“ Шаман со своим засовыванием микрофона в штаны и конвульсиями, как после наркотического опьянения», — высказался Ник.
«Дайте детям остаться с нормальным слухом», — отметил респондент Бумажников.
«Маразм», — поддержала вышеупомянутые мнения Галина Макарова.
Горожане активно выступают за правильное музыкальное воспитание детей, включающее исполнение детских песен, прослушивание классической музыки и русских народных мелодий.
Ранее «Наш город» сообщал об ажиотаже в Тюмени из-за концерта Шамана. Некоторые зрители настолько растрогались его выступлением, что не смогли сдержать слез.