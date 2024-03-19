nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Тюменцы раскритиковали идею включения песен Шамана в школьную программу

«Это отвратительно»: тюменцы выступили против песен Шамана в школьной программе

19 марта 2024, 13:17
Фото: 1MI

Тюменцы раскритиковали идею включения песен Шамана в школьную программу

Многие родители, педагоги и общественные деятели все чаще стали обращать внимание на важность правильного воспитания детей в школах. В связи с этим, возникла идея о необходимости введения новых патриотичных композиций в школьную программу.
Сюжет
Дети

С предложением исполнять в школах песни Shamanа, Олега Газманова и Николая Расторгуева выступил депутат Сергей Колунов. Народный избранник заявил, что такая музыка будет развивать у обучающихся чувство любви к Родине и гордость за Россию.

«Наш город» устроил опрос в телеграм-канале о том, не пора ли действительно, Министерству Просвещения задуматься о дополнении образовательной программы.

«Я русский»: в тюменском центре военной подготовки детей тренируют под песню Шамана
Узнать подробнее

Результаты опроса показали, что большинство тюменцев (81%) выступают категорически против, чтобы их дети пели песни Шамана и других популярных в нынешнее время исполнителей.

«Это отвратительно», — написал Евгений.
«Мда. Детям „особенно подойдет“ Шаман со своим засовыванием микрофона в штаны и конвульсиями, как после наркотического опьянения», — высказался Ник.
«Дайте детям остаться с нормальным слухом», — отметил респондент Бумажников.
«Маразм», — поддержала вышеупомянутые мнения Галина Макарова.

Горожане активно выступают за правильное музыкальное воспитание детей, включающее исполнение детских песен, прослушивание классической музыки и русских народных мелодий.

Ранее «Наш город» сообщал об ажиотаже в Тюмени из-за концерта Шамана. Некоторые зрители настолько растрогались его выступлением, что не смогли сдержать слез.

Читайте также:
В Рослесхозе рассказали, когда начнется пик пожароопасного сезона в ТюмениЖитель Тюмени исполнит рэп про Путина в центре МосквыГде платят самые высокие зарплаты: Тюмень заняла 11 место в рейтинге регионов
#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Россия#Школа#Новости тюмени#Песни#Музыканты#Опрос#Алина Петрова
Момент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее
Сегодня, 07:12
«Это недопустимо»: тюменский диетолог раскритиковала популярное шоу «Большие девочки»
Сегодня, 08:58
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Сегодня, 09:30
«Это наш приз»: семья тюменки, не получившей квартиру, борется за справедливость
Сегодня, 07:12
Обман везде: тюменцам объяснили, чем может обернуться покупка дешевой квартиры-студии
Сегодня, 09:57
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Сегодня, 06:02
"