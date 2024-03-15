Масленица 2024: почему важно «посолить девок» и посплетничать на Золовкины посиделки

При всем своем очаровании Масленицы, есть несколько традиций и суеверий, без которых как говорили раньше, на проводы зимы не обойтись. Наши предки считали, что в этот день нужно обязательно гулять и веселиться, а если человек подумает грустить, то и весь год ему унылым ходить.