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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

У Масленицы есть свои традиции и обычаи.

Масленица 2024: почему важно «посолить девок» и посплетничать на Золовкины посиделки

15 марта 2024, 14:29
Фото: 1MI
У Масленицы есть свои традиции и обычаи.
Масленица — один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. По преданиям, Масленица воспринимается как временной переход от зимы к весне, от холода к теплу. Она символизирует жертвоприношение старой зиме и приход новых солнечных дней.

Важными элементами празднования являются пиршества с маслом, блинами и различными угощениями, а также разнообразные игры и народные танцы.

Масленичные гулянья традиционно длятся неделю. Каждый день имеет свое название и особые традиции. Например, последний день Масленицы называют «Прощеное воскресенье». В этот день принято ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи. Уборкой по дому заниматься нежелательно. В Прощеное воскресенье принято просить прощения у родных и близких для того, чтобы с чистой душой и сердцем входить в Великий пост.

Субботний день часто называли «Золовкиными посиделками», когда молодые замужние девушки приглашали золовок и родственников мужа в гости. Если золовка была не замужем, невестка приглашала своих подруг. По традиции хозяйка дома должна была дарить золовке какой-нибудь подарок.

Не пригласишь золовку — жди неудач

На «Золовкины посиделки», в субботу принято обсудить последние новости с сестрой мужа и как говорят в народе, «посплетничать». Можно также устроить мастер-классы по изготовлению кукол или угощений из теста: блинов, вафель, хвороста.

В старину считалось, что приглашение золовки на масленицу — важный обряд, при отсутствии которого год пройдет с неудачами. Поэтому золовка и её присутствие на Масленице имеют особое значение в русской традиции.

Фото: 1MI
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При всем своем очаровании Масленицы, есть несколько традиций и суеверий, без которых как говорили раньше, на проводы зимы не обойтись. Наши предки считали, что в этот день нужно обязательно гулять и веселиться, а если человек подумает грустить, то и весь год ему унылым ходить.

Интересные обряды на праздник

На Масленицу проводятся различные конкурсы и игры, такие как перетягивание каната, прыжки через костер и метание снежков. Еще одна интересная традиция — это катание на санях. В старину люди катались на санях с горки, чтобы быстрее пришла весна. Сейчас эта традиция сохраняется в виде катания на санках и коньках.

Еще один традиционный обычай на Масленицу, о котором многие забыли, связан с действом под названием «девок солить» или «редьку таскать».

Парни брали снег и закидывали его под подол девушкам либо могли их просто окунать в сугробы. Этот ритуал символически наполнял девушек энергией плодородия (окунание в воду/снег), а парни таким образом утверждали в себе мужское начало через игры в отношении противоположного пола.

Многие «старожилы праздника» считают, что эту забавную традицию забыли в современное время, а зря. По словам старшего поколения, чем больше чудачеств, шуток и общения происходит в этот день, тем лучше.

Фото: 1MI
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Традиционно завершается Масленица сжиганием чучела. Этот древний обряд символизирует прощание с зимой и начало новой жизни. Огонь этого праздника считается очищающим и поэтому многие люди стоят рядом с костром, чтобы зарядиться его энергией.

Чучело является образом зимы, которая уходит, и весны, которая приходит, дарит надежду, радость и тепло, которое люди так сильно ждут.

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