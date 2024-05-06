Осужденного за педофилию экс-режиссера «Ералаша», работавшего в Тюмени, наградили

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
«Указом Президента я был награжден государственной наградой — медалью „За спасение погибавших“. По российским законам с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не „ЗеКа“, — сообщил MSK1.RU Белостоцкий.
Напомним, Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года за развратные действия в отношении несовершеннолетних. В 2022 году суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в ноябре 2022 года суд смягчил наказание экс-режиссеру — срок был сокращен до 6 лет 6 месяцев пребывания в колонии общего режима.
В начале декабре 2023 года Илья Белостоцкий подписал контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции.