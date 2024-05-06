Осужденного за педофилию экс-режиссера «Ералаша», работавшего в Тюмени, наградили

Напомним, Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года за развратные действия в отношении несовершеннолетних. В 2022 году суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в ноябре 2022 года суд смягчил наказание экс-режиссеру — срок был сокращен до 6 лет 6 месяцев пребывания в колонии общего режима.