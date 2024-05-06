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Осужденного экс-режиссера, работавшего в Тюмени, освободили от наказания

Осужденного за педофилию экс-режиссера «Ералаша», работавшего в Тюмени, наградили

6 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI

Осужденного экс-режиссера, работавшего в Тюмени, освободили от наказания

Бывшего режиссер киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого наградили медалью «За спасение погибавших». Госнаграда позволила снять судимость за развратные действия в отношении несовершеннолетних. По словам мужчины, вероятнее всего, медаль ему дали за спасение командира на СВО.
«Указом Президента я был награжден государственной наградой — медалью „За спасение погибавших“. По российским законам с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не „ЗеКа“, — сообщил MSK1.RU Белостоцкий.

Напомним, Белостоцкого арестовали в октябре 2020 года за развратные действия в отношении несовершеннолетних. В 2022 году суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в ноябре 2022 года суд смягчил наказание экс-режиссеру — срок был сокращен до 6 лет 6 месяцев пребывания в колонии общего режима.

В начале декабре 2023 года Илья Белостоцкий подписал контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции.

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