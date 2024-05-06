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Updated Сегодня, 05:26

На федеральной трассе Тюмень — Омск установили часы для пропуска транспорта

На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения для транспорта

6 мая 2024, 05:24
Фото: 1MI

На федеральной трассе Тюмень — Омск установили часы для пропуска транспорта

В районе автодороги в Абатском районе продолжаются противопаводковые мероприятия — на 360 километре ведутся работы по укреплению дамбы. В связи с чем на участке с 353 по 363 километры введен реверс.

Для транспортных средств проезд организован по одной полосе. 6 мая 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00 и с 04:00 до 07:00 дорожные работы будут приостановлены для пропуска автомобилей, — сообщили ФКУ «Уралуправтодор».

До окончания паводкоопасного периода для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на передвижение по трассе.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние 24 часа уровень воды в Ишиме в районе села Абатское опустился на 11 сантиметров — до отметки 12,23 метра. Критический уровень превышен на 2,63 метра.

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