На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения для транспорта

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
Для транспортных средств проезд организован по одной полосе. 6 мая 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00 и с 04:00 до 07:00 дорожные работы будут приостановлены для пропуска автомобилей, — сообщили ФКУ «Уралуправтодор».
До окончания паводкоопасного периода для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на передвижение по трассе.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние 24 часа уровень воды в Ишиме в районе села Абатское опустился на 11 сантиметров — до отметки 12,23 метра. Критический уровень превышен на 2,63 метра.