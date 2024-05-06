На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения для транспорта

Для транспортных средств проезд организован по одной полосе. 6 мая 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00 и с 04:00 до 07:00 дорожные работы будут приостановлены для пропуска автомобилей, — сообщили ФКУ «Уралуправтодор».