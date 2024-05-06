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Спрос на связистов в Тюменской области вырос в 2,5 раза за год

Заплата 140 тысяч рублей в месяц: в Тюмени ищут электромонтажника по связи

6 мая 2024, 06:13
Фото: 1MI

Спрос на связистов в Тюменской области вырос в 2,5 раза за год

Более 1,3 тысячи вакансий открыли тюменские телекоммуникационные компании за первые четыре месяца этого года. Это в 2,5 раза превышает число предложений за аналогичный период 2023 года, сообщили аналитики hh.ru.

Наиболее востребованы в регионе операторы call-центра (22% вакансий), менеджеры по продажам (21%), продавцы-консультанты (12%), монтажники (6%), специалисты технической поддержки (3%).

По данным сервиса «Люди в цифрах», диапазон медианных зарплат у сотрудников, занятых в телеком-отрасли, в этом году составил 42,8-73,7 тысячи рублей (годом ранее — 35-63,7 тысячи).

Самый большой заработок в Тюменской области, до 140 тысяч рублей, предлагают электромонтажнику по связи с опытом работы от 1 года до 3 лет. В обязанности сотрудника будет входить монтаж оборудования сетей связи (Мультиплексоры, контроллеры, АТС; системы гарантированного питания); монтаж кабеля связи, кабеля питания, ВОЛС; подключение кабеля в соответствии со схемой; варка оптики.

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Менеджеру по продаже рекламных услуг в одной из телекоммуникационных компаний готовы платить ежемесячно от 100 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, опыт ведения переговоров, навыки работы с программой 1С: Предприятие, MS Office (MS Word, MS Excel).

Технику по ремонту линий связи обещают заработок до 90 тысяч рублей ежемесячно. Будущий сотрудник должен будет заниматься обслуживанием текущих абонентов (физических лиц) и устранением перебоев доступа к услугам компании, ремонтом линий связи и настройкой оборудования, проверкой работоспособности; консультированием е клиентов по работе оборудования и техническим вопросам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средняя заработная плата по итогам февраля выросла до 77,5 тысячи рублей. За год размер среднего заработка в регионе увеличился более чем на 17%.

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