Заплата 140 тысяч рублей в месяц: в Тюмени ищут электромонтажника по связи

Самый большой заработок в Тюменской области, до 140 тысяч рублей, предлагают электромонтажнику по связи с опытом работы от 1 года до 3 лет. В обязанности сотрудника будет входить монтаж оборудования сетей связи (Мультиплексоры, контроллеры, АТС; системы гарантированного питания); монтаж кабеля связи, кабеля питания, ВОЛС; подключение кабеля в соответствии со схемой; варка оптики.