Вода стремительно подступает к тюменскому селу Казанское

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
При этом, специалисты прогнозируют, что даже такой высоты недостаточно. Неблагоприятные прогнозы указывают на то, что жилые дома будут затоплены.
В данный момент жителей активно эвакуируют. С момента предупреждения о грядущей катастрофе сельчане успели обложить дома мешками с песком, а также засыпать берега реки Ишим, уровень воды в которой достиг исторического максимума.
Жителей призывают не рисковать и сейчас уже срочно эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения.
Ранее «Наш город» писал, что для борьбы с паводком в Тюменскую область приедут спасатели из ХМАО.