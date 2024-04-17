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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Вода стремительно подступает к тюменскому селу Казанское

Вода стремительно подступает к тюменскому селу Казанское

17 апреля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Село Казанское продолжает накрывать большая вода, несмотря на укрепленную дамбу. Ее высота составляет в данный момент 10 метров.

При этом, специалисты прогнозируют, что даже такой высоты недостаточно. Неблагоприятные прогнозы указывают на то, что жилые дома будут затоплены.

В данный момент жителей активно эвакуируют. С момента предупреждения о грядущей катастрофе сельчане успели обложить дома мешками с песком, а также засыпать берега реки Ишим, уровень воды в которой достиг исторического максимума.

Жителей призывают не рисковать и сейчас уже срочно эвакуироваться к родственникам или в пункты временного размещения.

Ранее «Наш город» писал, что для борьбы с паводком в Тюменскую область приедут спасатели из ХМАО.

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