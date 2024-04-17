Тюменцы не могут вылететь из Дубая из-за ливней и наводнений

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
По этой причине тюменцы не смогут вылететь из города обратно на Родину. Выпало уже 120 мм осадков. Обычно такой объем осадков выпадает в Дубае за год.
В городе объявили «оранжевый» уровень опасности, при котором приостанавливается авиасообщение.
Российские туристы не могут вернуться домой, пишет РБК Тюмень со ссылкой на слова тюменки Татьяны. По словам девушки, машины из-за стихии ломаются прямо на дороге, сложно добраться куда либо. Пока неизвестно, когда самолеты смогут снова летать.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области перекрыли движение на трех дорогах.