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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Тюменцы не могут вылететь из Дубая из-за ливней и наводнений

Тюменцы не могут вылететь из Дубая из-за ливней и наводнений

17 апреля 2024, 14:07
Фото: 1MI
Аномальные ливни накрыли туристический город ОАЭ — Дубай. С 15 апреля должди там не прекращаются. Затопило улицы, дороги, дома, подземки.

По этой причине тюменцы не смогут вылететь из города обратно на Родину. Выпало уже 120 мм осадков. Обычно такой объем осадков выпадает в Дубае за год.

В городе объявили «оранжевый» уровень опасности, при котором приостанавливается авиасообщение.

Российские туристы не могут вернуться домой, пишет РБК Тюмень со ссылкой на слова тюменки Татьяны. По словам девушки, машины из-за стихии ломаются прямо на дороге, сложно добраться куда либо. Пока неизвестно, когда самолеты смогут снова летать.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области перекрыли движение на трех дорогах.

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