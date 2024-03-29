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В аэропорту Рощино в Тюмени из-за непогоды задерживаются рейсы

Из-за непогоды в тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы

29 марта 2024, 05:38
Фото: 1MI

В аэропорту Рощино в Тюмени из-за непогоды задерживаются рейсы

Рейсы задержаны как на прилет, так и на вылет. Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы.

Из-за снегопада и сильного ветра в тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы на вылет и прилет. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«На запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы: ДР 1591 из Санкт-Петербурга, ДР 449 из Москвы (Внуково), Ютэйр 101 из Сургута, Икар 509 из Сочи. С опозданием рейсов связаны задержки вылетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи», — предупредили в информационном центре.
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В Рощино добавили, что время прилета и вылета может меняться в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию об отправлении рейсов можно узнать на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Ютэйр начнет выполнять прямые рейсы из Тюмени в Анталью. Первый вылет запланирован на 7 июня.

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