Штормовой ветер, грозы и снег: какими в Тюмени будут предстоящие выходные?

В Тюмени в субботу и воскресенье, также как и в других районах юга области, ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +12…+16. В понедельник, 23 сентября, похолодает до +6….+10. Снега синоптики не обещают, но дожди будут.