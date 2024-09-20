Штормовой ветер, грозы и снег: какими в Тюмени будут предстоящие выходные?

Posted 20 сентября, 08:12
Published 20 сентября, 08:12
Modified 20 сентября, 09:56
Updated 20 сентября, 09:56
По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 21 сентября, максимальная дневная температура воздуха составит +16…+21, ночью столбики термометров опустятся до +4…+9, местами до 0…-5. В течение всего дня ожидаются дожди, местами пройдут грозы. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.
В воскресенье синоптики обещают ливни, понижение дневной температуры воздуха до +13…+18, усиление ветра до 18-23 м/с. В понедельник, 23 сентября, максимальная дневная температура воздуха составит +7….+12, ночная +1…+6. Ожидаются дожди, местами дожди со снегом, ветер до 18 м/с.
В Тюмени в субботу и воскресенье, также как и в других районах юга области, ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +12…+16. В понедельник, 23 сентября, похолодает до +6….+10. Снега синоптики не обещают, но дожди будут.