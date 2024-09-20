Спортсмен и верный друг. На СВО погиб тюменский казак

Posted 20 сентября, 14:28
Published 20 сентября, 14:28
Modified 20 сентября, 14:30
Updated 20 сентября, 14:30
Как рассказали представители сообщества, Евгений прослыл среди них уважаемым человеком, другом и активным казаком, готовым всегда прийти на помощь. Помогал в тушении пожаров, активно участвовал в жизни казачества, а после начала СВО ушел на фронт одним из первых, исполняя свой долг до конца.
Последний свой пост в социальных сетях казак выложил в 2022 году, тогда он учился стрельбе из пулемета и постигал иные премудрости военного ремесла. Больше на связи через социальные сети со своими друзьями он не выходил.
Похороны бойца пройдут в посёлке Коммунистический Советского района ХМАО-Югры.
Ранее сообщалось о том, что несколько тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернули в Россию.