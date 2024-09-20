Спортсмен и верный друг. На СВО погиб тюменский казак

Как рассказали представители сообщества, Евгений прослыл среди них уважаемым человеком, другом и активным казаком, готовым всегда прийти на помощь. Помогал в тушении пожаров, активно участвовал в жизни казачества, а после начала СВО ушел на фронт одним из первых, исполняя свой долг до конца.