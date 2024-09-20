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Posted 20 сентября, 14:28

Published 20 сентября, 14:28

Modified 20 сентября, 14:30

Updated 20 сентября, 14:30

В зоне СВО погиб тюменский казак

Спортсмен и верный друг. На СВО погиб тюменский казак

20 сентября 2024, 14:28
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб тюменский казак

Сюжет
Бойцы СВО
Руководство казачьего сообщества Тюмени сообщило о гибели в зоне СВО их товарища, спортсмена и хороший друга Евгения Копытко.

Как рассказали представители сообщества, Евгений прослыл среди них уважаемым человеком, другом и активным казаком, готовым всегда прийти на помощь. Помогал в тушении пожаров, активно участвовал в жизни казачества, а после начала СВО ушел на фронт одним из первых, исполняя свой долг до конца.

Последний свой пост в социальных сетях казак выложил в 2022 году, тогда он учился стрельбе из пулемета и постигал иные премудрости военного ремесла. Больше на связи через социальные сети со своими друзьями он не выходил.

Похороны бойца пройдут в посёлке Коммунистический Советского района ХМАО-Югры.

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Фото: Казаки Тюмени

Ранее сообщалось о том, что несколько тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернули в Россию.

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#Александр Смирнов#Тюмень#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
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