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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

11 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По региону ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

12 апреля в Тюменской области ожидается штормовой ветер. В период с 08:00 до 20:00 его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии.

Завтра утром в Тюмени ожидаются дождь и +6+11 градусов, днем температура воздуха составит +13+14 градусов, вечером +8+10. Утром погода будет пасмурной, днем и вечером — облачной и с прояснениями.

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Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени начнут отключать горячую воду. Гидравлические испытания на теплосетях продлятся до конца августа.

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