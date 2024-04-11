Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
12 апреля в Тюменской области ожидается штормовой ветер. В период с 08:00 до 20:00 его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии.
Завтра утром в Тюмени ожидаются дождь и +6+11 градусов, днем температура воздуха составит +13+14 градусов, вечером +8+10. Утром погода будет пасмурной, днем и вечером — облачной и с прояснениями.
Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени начнут отключать горячую воду. Гидравлические испытания на теплосетях продлятся до конца августа.