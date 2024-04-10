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Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени.

Бьются, мама не горюй! Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени

10 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени.

Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени

Автомобили в Тюмени бьются практически каждый день. Однако одни модели автомобилей попадают в происшествия чаще других. О них «Нашему городу» рассказал автоэксперт Сергей Нестеров.
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ДТП

На сегодняшний день три самых «аварийных» автомобиля — это Hyundai Solaris, KIA Rio и Lada Granta. Однако аналитик отмечает, что аварийность конкретной модели во многом зависит от его популярности и спроса. А потому в перечень автомобили попали во многом не из-за низкого качества, а из-за многочисленности.

«На таких машинах также часто катаются таксисты, они в день могут наездить около 9-10 часов, а потому и риск попасть в аварию выше. Здесь попадание в рейтинг обусловлено именно популярностью автомобиля, а не его качествами. То есть в рейтинг вряд ли попадет какой-то баснословно дорогой автомобиль, хотя он может быть не особо качественным», — объясняет Нестеров.

Вместе с тем он отмечает, что дорогие и «модные» автомобили, также могут часто попадать в аварии, так как их статус и характеристики могут провоцировать водителя на опасные маневры. К таким автомобилям относятся Toyota Camry, Audi Q8 и спортивные модели Mercedes-Benz.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на одной из транспортных развязок города автомобиль ДПС грубо нарушил правила дорожного движения. Произошедшее было зафиксировано на авторегистратор одного из тюменских водителей.

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