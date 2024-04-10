Бьются, мама не горюй! Эксперт назвал самые аварийные модели авто в Тюмени

На сегодняшний день три самых «аварийных» автомобиля — это Hyundai Solaris, KIA Rio и Lada Granta. Однако аналитик отмечает, что аварийность конкретной модели во многом зависит от его популярности и спроса. А потому в перечень автомобили попали во многом не из-за низкого качества, а из-за многочисленности.