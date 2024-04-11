Девять низководных мостов затопило в Тюменской области

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Published Сегодня, 08:42
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В Тюменской области затопило девять низководных мостов. Они расположены в Голышмановском округе, Аромашевском, Ялуторовском и Викуловском районах. Везде имеются объездные пути, добавили в информационном центре правительства региона.
Жителей населенных пунктов обеспечили продуктами и лекарствами. Также для проживания населения на период паводка организованы пункты временного размещения.
Ранее «Наш город» писал, что пик паводка в Ишиме ожидается к 22–23 апреля. В городе запасаются мешками с песком и отсыпают участки береговых линий.