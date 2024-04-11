Стало известно, когда отключат горячую воду в Тюмени

Второй этап состоится с 3 по 14 июня и затронет район КПД, третий этап, с 17 по 28 июня, оставит без горячей воды жителей Дома Обороны и Московского тракта. С 1 по 12 июля опрессовку проведут в центральной части города, с 15 по 26 июля — в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона, с 29 июля по 9 августа в квадрате улиц Мельникайте — Алебашевская.