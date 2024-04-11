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В Тюмени горячую воду начнут отключать с 20 мая

Стало известно, когда отключат горячую воду в Тюмени

11 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI

В Тюмени горячую воду начнут отключать с 20 мая

Старт гидравлических испытания на тюменских теплосетях начнется с 20 мая и продлится до конца августа. Всего будет проведено семь этапов опрессовок продолжительностью преимущественно до 12 дней.

Первыми без горячей воды останутся жители исторической части города, Лесобазы и заречных микрорайонов. Горячее водоснабжение в домах тюменцев будет отсутствовать с 20 мая по 2 июня.

Фото: УСТЭК

Второй этап состоится с 3 по 14 июня и затронет район КПД, третий этап, с 17 по 28 июня, оставит без горячей воды жителей Дома Обороны и Московского тракта. С 1 по 12 июля опрессовку проведут в центральной части города, с 15 по 26 июля — в районе Червишевского тракта и Южного микрорайона, с 29 июля по 9 августа в квадрате улиц Мельникайте — Алебашевская.

Завершатся проведением прессовочных работ в микрорайонах Восточного административного округа, района Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода. Седьмой этап гидравлических испытаний состоится с 12 по 25 августа.

Напомним, в 2023 году подготовка осенне-зимнему сезону была проведена также в семь этапов — с 15 мая по 27 августа. Первыми под опрессовки тогда попали жители КПД, Лесобазы и Заречной части города.

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