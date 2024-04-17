В Тюменской области ограничили движение на трех дорогах Казанского района

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Движение транспорта было приостановлено из-за перелива воды через проезжую часть. Дороги буквально размыло, ездить по ним опасно.
В инфоцентре уточнили, какие именно дороги закрыты. Ограничено движение на участках со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково, с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское — Копотилово — Синицина и на въезде в село Большие Ярки.
Водителей попросили быть внимательнее и строить маршрут с учетом этом информации.
Ранее «Наш город» писал, что река «Абалуга» вышла из берегов.