В Тюменской области ограничили движение на трех дорогах Казанского района

В инфоцентре уточнили, какие именно дороги закрыты. Ограничено движение на участках со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково, с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское — Копотилово — Синицина и на въезде в село Большие Ярки.