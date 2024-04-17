nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Тюменской области ограничили движение на трех дорогах Казанского района

В Тюменской области ограничили движение на трех дорогах Казанского района

17 апреля 2024, 12:36
Фото: 1MI
На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Движение транспорта было приостановлено из-за перелива воды через проезжую часть. Дороги буквально размыло, ездить по ним опасно.

В инфоцентре уточнили, какие именно дороги закрыты. Ограничено движение на участках со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково, с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское — Копотилово — Синицина и на въезде в село Большие Ярки.

Водителей попросили быть внимательнее и строить маршрут с учетом этом информации.

Ранее «Наш город» писал, что река «Абалуга» вышла из берегов.

Читайте также:
Тюменская река Абалуга вышла из берегов: вода направляется в сторону жилых домовТюменскую деревню Большие Ярки может отрезать водой от большой землиВода стремительно подступает к тюменскому селу Казанское
#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Дорога#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Сегодня, 06:25
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
Сегодня, 09:35
Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото
Сегодня, 09:02
«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей
Сегодня, 07:39
Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени
Сегодня, 04:41
Как найти идеальное жилье в Тюмени: советы от эксперта
Сегодня, 12:55
"