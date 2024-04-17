Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум, зафиксированный в 2017 году, на 49 сантиметров. За сутки вода поднялась на 33-76 сантиметров и достигла уровня опасных явлений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Возможно подтопление 15 населенных пунктов в Казанском районе. На данный момент затопленных домов нет. Подтоплено 12 низководных мостов и один временный объезд реконструируемого моста в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Ялуторовском и Викуловском районах», — пояснили в информационном центре.
Во всех населенных пунктах, находящихся в зоне паводка, продолжают наращивать и укреплять гидротехнические сооружения, в Абатском районе отсыпают трассу. Тюменцев просят своевременно покинуть дома и не дожидаться опасных отметок воды.
Ранее «Наш город» сообщал, что для борьбы с паводком в Тюменскую область отправят спасателей из ХМАО. Они будут помогать с эвакуацией из зон подтопления.