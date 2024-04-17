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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

17 апреля 2024, 08:36
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

За сутки вода в реке поднялась на 33-76 сантиметров. Последний раз высокие показатели фиксировались в 2017 году.

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум, зафиксированный в 2017 году, на 49 сантиметров. За сутки вода поднялась на 33-76 сантиметров и достигла уровня опасных явлений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Возможно подтопление 15 населенных пунктов в Казанском районе. На данный момент затопленных домов нет. Подтоплено 12 низководных мостов и один временный объезд реконструируемого моста в Абатском, Аромашевском, Вагайском, Ишимском, Казанском, Ялуторовском и Викуловском районах», — пояснили в информационном центре.
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Во всех населенных пунктах, находящихся в зоне паводка, продолжают наращивать и укреплять гидротехнические сооружения, в Абатском районе отсыпают трассу. Тюменцев просят своевременно покинуть дома и не дожидаться опасных отметок воды.

Ранее «Наш город» сообщал, что для борьбы с паводком в Тюменскую область отправят спасателей из ХМАО. Они будут помогать с эвакуацией из зон подтопления.

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