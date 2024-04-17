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Бастрыкин заступился за детей из Тюменской области, которых избивает отец

Бастрыкин заступился за тюменских детей, которых избивает пьяный отец

17 апреля 2024, 04:48
Фото: 1MI

Бастрыкин заступился за детей из Тюменской области, которых избивает отец

Многодетная тюменка пожаловалась на бывшего мужа. По ее словам, мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически избивает их общих детей.
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Дети

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения детей в Новой Деревне Тюменской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что многодетная мать хочет лишить родительских прав своего бывшего мужа в отношении двух несовершеннолетних детей. Женщина сообщает, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически бьет детей», — рассказывают в информационном центре СК России.
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Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ярковском районе мужчина до смерти избил своего отца поварешкой. Мужчины поссорились во время застолья.

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