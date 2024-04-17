Почти в 30 населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В трех районах Тюменской области началась срочная эвакуация населения в пункты временного размещения. Об этом сообщает телеграм-канал «Оповещение72».
Покинуть свои дома просят жителей Казанского и Голышмановского районов. С собой нужно взять документы, вещи, белье и лекарства.
«Эвакуироваться необходимо жителям населенных пунктов: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки», — сообщает телеграм-канал.
Также началась эвакуация в Ишимском районе.
«Сегодня с 09:00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова», — предупредила администрация района.
Ранее «Наш город» сообщал, что дом жителей села Пахомовка в Ишимском районе сделали частью дамбы. Пожилые люди купили его на последние деньги.