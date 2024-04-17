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Updated Сегодня, 04:16

Жителей почти 30 населенных пунктов Тюменской области начали срочно эвакуировать

Почти в 30 населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

17 апреля 2024, 04:14
Фото: 1MI

Жителей почти 30 населенных пунктов Тюменской области начали срочно эвакуировать

Эвакуация началась в Голышмановском, Ишимском и Казанском районах. Местных жителей просят срочно собрать вещи и покинуть дома.

В трех районах Тюменской области началась срочная эвакуация населения в пункты временного размещения. Об этом сообщает телеграм-канал «Оповещение72».

Покинуть свои дома просят жителей Казанского и Голышмановского районов. С собой нужно взять документы, вещи, белье и лекарства.

«Эвакуироваться необходимо жителям населенных пунктов: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильина, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки», — сообщает телеграм-канал.
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Также началась эвакуация в Ишимском районе.

«Сегодня с 09:00 будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова», — предупредила администрация района.

Ранее «Наш город» сообщал, что дом жителей села Пахомовка в Ишимском районе сделали частью дамбы. Пожилые люди купили его на последние деньги.

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