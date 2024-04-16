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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

Дом ишимцев, купленный на последние деньги, сделали частью дамбы

Дом ишимцев, купленный на последние деньги, сделали частью дамбы

16 апреля 2024, 15:28
Фото: 1MI
В селе Пахомовка проходит эвакуация, а местные жители покидают свои дома, пока добровольцы укрепляют дамбы и выставляют мешки с песком в качестве преграды для воды.

Частью дамбы там сделали старый деревянный дом пожилой пары. Об этом рассказал сын владельцев жилья. По ее словам, соседи по селу назвали дом халупой и решили, что ничего страшного, если его смоет водой.

Как пишет ura.ru, мужчина также рассказал, что его и его родителей в администрации Пахомовского района не стали слушать. Семья переживает за свой дом, так как он куплен на последние деньги. Он был мечтой супружеской пары — они всегда хотели жить в доме с выходом в поле.

В администрации редакции сообщили, что глава района находится на выезде, а без нее ситуацию никто не уполномочен комментировать.

Ранее «Наш город» писал, что в Моор и Якушев призвали ишимцев эвакуироваться.

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