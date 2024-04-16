Дом ишимцев, купленный на последние деньги, сделали частью дамбы

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Частью дамбы там сделали старый деревянный дом пожилой пары. Об этом рассказал сын владельцев жилья. По ее словам, соседи по селу назвали дом халупой и решили, что ничего страшного, если его смоет водой.
Как пишет ura.ru, мужчина также рассказал, что его и его родителей в администрации Пахомовского района не стали слушать. Семья переживает за свой дом, так как он куплен на последние деньги. Он был мечтой супружеской пары — они всегда хотели жить в доме с выходом в поле.
В администрации редакции сообщили, что глава района находится на выезде, а без нее ситуацию никто не уполномочен комментировать.
Ранее «Наш город» писал, что в Моор и Якушев призвали ишимцев эвакуироваться.