Дом ишимцев, купленный на последние деньги, сделали частью дамбы

Как пишет ura.ru, мужчина также рассказал, что его и его родителей в администрации Пахомовского района не стали слушать. Семья переживает за свой дом, так как он куплен на последние деньги. Он был мечтой супружеской пары — они всегда хотели жить в доме с выходом в поле.