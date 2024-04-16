Моор и Якушев экстренно прибыли в село Казанского из-за надвигающейся катастрофы

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Александр Моор и Владимир Якушев побеседовали с жителями улицы Республики в Казанском.
«Люди сильно переживают. Их можно понять. В изначальном плане эта территория не подпадала под подтопление», — пишет губернатор в своем телеграм-канале.
Перед домами в селе делают насыпь, на месте работают геодезисты. Некоторые строения обкладывают мешками с песком. Несмотря на все принятые меры, жителям в любом случае придется эвакуироваться, пишет Моор. Большая вода совсем скоро накроет село.
Ранее «Наш город» писал, что губернатор лично окажет помощь людям, пострадавшим от паводка.