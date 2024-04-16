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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Жителей тюменского села Казанское срочно эвакуируют

Моор и Якушев экстренно прибыли в село Казанского из-за надвигающейся катастрофы

16 апреля 2024, 13:29
Фото: Телеграм-канал Александра Моора

Жителей тюменского села Казанское срочно эвакуируют

В селе Казанское объявлена срочная эвакуация. На место экстренно прибыли глава Тюменской области Александр Моор и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Александр Моор и Владимир Якушев побеседовали с жителями улицы Республики в Казанском.

«Люди сильно переживают. Их можно понять. В изначальном плане эта территория не подпадала под подтопление», — пишет губернатор в своем телеграм-канале.

Перед домами в селе делают насыпь, на месте работают геодезисты. Некоторые строения обкладывают мешками с песком. Несмотря на все принятые меры, жителям в любом случае придется эвакуироваться, пишет Моор. Большая вода совсем скоро накроет село.

Ранее «Наш город» писал, что губернатор лично окажет помощь людям, пострадавшим от паводка.

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