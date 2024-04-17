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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Тюменской области нашли тело пропавшего рыбака

Тело пропавшего рыбака нашли в Тюменской области

17 апреля 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области нашли тело пропавшего рыбака

Владимир Тагильцев уехал на рыбалку и не вернулся. Мужчину искали в Тюмени и Нижнетавдинском районе.

В Тюменской области прекращены поиски пропавшего 39-летнего рыбака. Владимир Тагильцев найден мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина уехал на рыбалку утром 15 апреля, но домой не вернулся. Его искали в Тюмени и Нижнетавдинском районе. Детали поисков волонтеры не раскрывают.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Данил Хазбулатов из села Салаирка Тюменского района пропал 23 марта. Поиски 50-летнего мужчины продолжаются.

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