Тело пропавшего рыбака нашли в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Тюменской области прекращены поиски пропавшего 39-летнего рыбака. Владимир Тагильцев найден мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина уехал на рыбалку утром 15 апреля, но домой не вернулся. Его искали в Тюмени и Нижнетавдинском районе. Детали поисков волонтеры не раскрывают.
Ранее «Наш город» сообщал, что Данил Хазбулатов из села Салаирка Тюменского района пропал 23 марта. Поиски 50-летнего мужчины продолжаются.