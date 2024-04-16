Уехал на рыбалку и не вернулся: 39-летний мужчина пропал в Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что на Алтае нашли тело пропавшего тюменца. 22-летний Кирилл Малыгин приехал на такси в село Артыбаш, вышел около торговых киосков и ушел в неизвестном направлении. Его искали с середины февраля.