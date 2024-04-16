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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

В Тюменской области пропал 39-летний рыбак

Уехал на рыбалку и не вернулся: 39-летний мужчина пропал в Тюменской области

16 апреля 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области пропал 39-летний рыбак

Владимир Тагильцев уехал на рыбалку утром 15 апреля. Его ищут в Тюмени и Нижнетавдинском районе.

Поисками пропавшего рыбака занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они сообщили, что его рост — 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Он уехал в серой куртке, серых штанах, черных ботинках и черной шапке.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Владимир Тагильцев может находиться в любом городе и районе. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Алтае нашли тело пропавшего тюменца. 22-летний Кирилл Малыгин приехал на такси в село Артыбаш, вышел около торговых киосков и ушел в неизвестном направлении. Его искали с середины февраля.

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