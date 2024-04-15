Пропавшего молодого тюменца нашли мертвым на Алтае

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:46
Молодого человека искали на Алтае полтора месяца. Он уехал на такси из аэропорта Горно-Алтайска в село Артыбаш Турочакского района, но пропал без вести.
Согласно данным МВД, около 18 часов вечера Кирилл вышел из автомобиля рядом с торговыми киосками и направился в неизвестном направлении. После обращения матери начались поиски Кирилла, в которых принимали участие волонтеры из Тюменской области и другие люди, пишет «КП»-Тюмень».
Знакомые Кирилла говорят, что он приехал на Алтай в качестве туриста, чтобы почувствовать энергию этого места, но пропал в тот же день. Причины и обстоятельства его смерти выясняются. Тело парня нашли жители Республики Алтай, которые отдыхали на берегу Телецкого озера.
Криминалисты не обнаружили явных признаков насильственной смерти. Тело направлено на экспертизу. На данный момент предварительно установлено, что молодой человек мог умереть от переохлаждения, так как на Алтае были сильные морозы в конце зимы. Возможно, он потерял сознание. Рядом с телом найдены личные вещи, паспорт и мобильный телефон, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.