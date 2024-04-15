Пропавшего молодого тюменца нашли мертвым на Алтае

Криминалисты не обнаружили явных признаков насильственной смерти. Тело направлено на экспертизу. На данный момент предварительно установлено, что молодой человек мог умереть от переохлаждения, так как на Алтае были сильные морозы в конце зимы. Возможно, он потерял сознание. Рядом с телом найдены личные вещи, паспорт и мобильный телефон, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.