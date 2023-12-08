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В Тюмени жители многоэтажки пожаловались на потоп и отсутствие тепла в морозы. ВИДЕО

В Тюмени жители многоэтажки пожаловались на потоп и отсутствие тепла в морозы. ВИДЕО

8 декабря 2023, 10:16
Фото: 1MI
Жители дома 9 по улице Газопромысловая в Тюмени в 30-градусный мороз остались без отопления. Более того, верхний и технический этаж оказались затопленными. Об этом сообщила подписчица «Нашего города», поделившись с редакцией видео с места коммунальной аварии.
Видео: от подписчика "Нашего города"
«УК „Алма“. Остались без отопления вчера. Уже дали, но воду никто не откачал. Затопило техэтаж и верхний этаж. Искрилась проводка. Часть розеток в квартирах 9 этажа не работало», — написала наша читательница.

Редакция попросила обслуживающую организацию прокомментировать ситуацию. По словам директора УК, в настоящее время вода с техэтажа убрана, тепло в доме восстановлено.

«Уже все сделано. Там, действительно, произошла аварийная ситуация. Потребовалась замена оборудования. Это оборудование было заменено. Тепло отсутствовало около часа. Отопление было восстановлено. Газовая котельная работает в штатном режиме. Замена оборудования потребовала слива воды из котлов. Сейчас вода с пола котельной удалена. Все это произошло вчера. Сегодня у них тепло. Мы постоянно отслеживаем все заявки в аварийно-диспетчерской службе. Заявок по этому дому в течение дня не было», — пояснила директор УК «Алма» Коротун Любовь Константиновна.

Напомним, в связи с приходом аномальных холодов в регион, администрация Тюмени объявила штормовое предупреждение. Чиновники предупредили, что из-за морозов могут возникнуть ЧП на энергетических системах жизнеобеспечения.

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