В Тюмени жители многоэтажки пожаловались на потоп и отсутствие тепла в морозы. ВИДЕО

Жители дома 9 по улице Газопромысловая в Тюмени в 30-градусный мороз остались без отопления. Более того, верхний и технический этаж оказались затопленными. Об этом сообщила подписчица «Нашего города», поделившись с редакцией видео с места коммунальной аварии.