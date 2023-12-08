В Тюмени жители многоэтажки пожаловались на потоп и отсутствие тепла в морозы. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«УК „Алма“. Остались без отопления вчера. Уже дали, но воду никто не откачал. Затопило техэтаж и верхний этаж. Искрилась проводка. Часть розеток в квартирах 9 этажа не работало», — написала наша читательница.
Редакция попросила обслуживающую организацию прокомментировать ситуацию. По словам директора УК, в настоящее время вода с техэтажа убрана, тепло в доме восстановлено.
«Уже все сделано. Там, действительно, произошла аварийная ситуация. Потребовалась замена оборудования. Это оборудование было заменено. Тепло отсутствовало около часа. Отопление было восстановлено. Газовая котельная работает в штатном режиме. Замена оборудования потребовала слива воды из котлов. Сейчас вода с пола котельной удалена. Все это произошло вчера. Сегодня у них тепло. Мы постоянно отслеживаем все заявки в аварийно-диспетчерской службе. Заявок по этому дому в течение дня не было», — пояснила директор УК «Алма» Коротун Любовь Константиновна.
Напомним, в связи с приходом аномальных холодов в регион, администрация Тюмени объявила штормовое предупреждение. Чиновники предупредили, что из-за морозов могут возникнуть ЧП на энергетических системах жизнеобеспечения.