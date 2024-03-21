В Тюмени пропал беженец из Украины

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Как рассказали в поисковом отряде «Белая сова», в день пропажи мужчина был одет в зимнюю куртку, черную вязаную шапку, синие брюки и черные ботинки.
В Тюменскую область Мустяц переехал из Новой Каховки.
Его сожительница утверждала, что проблемы с памятью у мужчины начались после тяжелых событий на его Родине. Вячеславу неоднократно приходилось прятаться в подвалах.
Всем, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просьба обратиться в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что десятки беженцев с Украины, переехавших в Тюмень, получили материнский капитал.