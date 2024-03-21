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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Тюмени пропал беженец из Украины

В Тюмени пропал беженец из Украины

21 марта 2024, 12:11
Фото: 1MI
В Тюмени сутки ищут пропавшего 71-летнего Вячеслава Мустяц. Известно, что он ушел из дома 20 марта.
Сюжет
Полиция

Как рассказали в поисковом отряде «Белая сова», в день пропажи мужчина был одет в зимнюю куртку, черную вязаную шапку, синие брюки и черные ботинки.

В Тюменскую область Мустяц переехал из Новой Каховки.

Его сожительница утверждала, что проблемы с памятью у мужчины начались после тяжелых событий на его Родине. Вячеславу неоднократно приходилось прятаться в подвалах.

Фото: «Белая Сова»

Всем, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просьба обратиться в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что десятки беженцев с Украины, переехавших в Тюмень, получили материнский капитал.

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