«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:48
2024 год в России объявлен годом семьи и о семейных ценностях сейчас активно говорят региональные и федеральные власти. На фоне этих заявлений особенно странно видеть в открытых тюменских пабликах рекламу «Студии 83», которая заявляет, что у них можно выбрать любую девушку и воплотить в жизнь различные фантазии. Причем реклама является законно проплаченной и имеет соответствующую маркировку. Однако и это не делает ее законной.
Как объяснил юрист Павел Шадрин, реклама интимных услуг приравнивается к организации занятием проституцией, а значит авторов этой рекламы могут привлечь по соответствующей стстье — 241 УК РФ.
«Учитывая внешний вид этой рекламы и описание, уже можно составить протокол или начать проверку. Самым сложным будет доказать, что там на самом деле оказывают интимные услуги», — говорит Шадрин.
Примечательно, что правоохранители в этом заведении уже бывали, после чего они обратились в Арбитражный суд, но лишь по факту оборота алкоголя без лицензии. Причем заведение позже подало жалобу на решение, в котором их призвали к ответственности за это нарушение.
Как сообщает источник «Нашего города» указанная «Студия» вполне очевидно специализируется на оказании интимных услуг. Хотя устройство ее организации интересно, ведь по документам это компания работающая в отрасли «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», но в каталоге студии стрижек и окрашиваний нет, зато есть множественные варианты эротического массажа.
«Мы все понимаем, что это др***льня. Там оказывают услуги ну очень интимного массажа, если так можно сказать. Есть вопросы к законности этой деятельности. Там только алкоголь без лицензии нашли? Это просто смешно», — говорит наш источник.
Мы выяснили, что директор необычной организации — Антон Ваганов. На 36,5% заведение принадлежит Таисии Поповой, которая владеет «Студиями» с различными номерами, расположенных в Новосибирске, Симферополе и Перми. Все копании имеют аналогичную со «Студией 83» отрасль работы.
Доход тюменской «Студии» за 2021 год составил 23,8 миллиона рублей, расходы — 22,2 миллиона. За 2022 года чистая прибыль равнялась 2,1 миллиона рублей, как и чистые активы.
Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что «прикрыть» подобное заведения действительно сложно. Для этого чаще всего необходимо поймать нарушителей в разгар совершения нарушения. Однако и в этом случае будет сложно доказать, что преступление совершено не отдельным лицом, а организованной группой.
«Там нет трудовых договоров, для суда необходимо доказательство организации. А это либо прослушка и документы, либо только административка на одну проститутку», — говорит инсайдер.
Причем совсем недавно в Тюмени уже был похожий случай ареста. В Тюмени оштрафовали «массажистку» по статье за проституцию. Ее поймали, когда в одном из салонов проходила проверка, стартовавшая после получения оперативной информации. Известно, что правоохранители застали девушку, когда та осуществляла массаж по технике «Французский поцелуй». Клиент подтвердил факт оказания интимных услуг.
Во время суда девушка отрицала все обвинения, хотя изначально признала свою вину. Массажистка заявила, что в салон она отправилась для того, чтобы посидеть с подругой. Суд принял возражения во внимание, однако все же оштрафовал девушку на 1500 рублей.
Однако дела на заведение, где задержали женщину, составлено не было. Допускается, что дело в юридических тонкостях, которые не позволяют установить связь нарушительницы с компанией, где она работает.
Во многом закон также удается обходить, маскируя интимные услуги под «массаж», просто специфический. Однако, как говорит тюменский юрист Роман Матвеев уверен, что даже «эротический массаж» подходит под статью об оказании интимных услуг.
«А деятельность салона вовсе можно подвести к статье 241 УК РФ — организация занятия проституцией», — уверен Матвеев.
Стоит отметить, что по Тюмени в целом располагается очень много баннеров с рекламой «мужских клубов», в которых, по словам посетителей, открыто оказывают интимные услуги. Однако с этой рекламой мало кто борется, несмотря на то, что ее можно подвести под уголовную статью. Для этого требуется лишь проведение экспертизы и вмешательство оперативников. Причем еще в 2010-х годах подобные заведения активно закрывали и связь сотрудников с организаторами доказать удавалось.
К тому же есть вопросы о регистрации заведения и фактической ее работе, которые явно не сходятся. А потому «Наш город» направил тюменским правоохранителям запрос, чтобы узнать, будут ли приняты меры реагирования по фактам распространения рекламы и деятельности салона.