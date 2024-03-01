«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги

Стоит отметить, что по Тюмени в целом располагается очень много баннеров с рекламой «мужских клубов», в которых, по словам посетителей, открыто оказывают интимные услуги. Однако с этой рекламой мало кто борется, несмотря на то, что ее можно подвести под уголовную статью. Для этого требуется лишь проведение экспертизы и вмешательство оперативников. Причем еще в 2010-х годах подобные заведения активно закрывали и связь сотрудников с организаторами доказать удавалось.