В Тюмени дебоширы обстреляли из пневматики окна домов и автомобили

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства пояснили, что в полицию, ГОМ №7, поступило несколько заявлений от собственников машин, а также хозяина квартиры, где было повреждено остекление балкона.