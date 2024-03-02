nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Тюмени неизвестные обстреляли машины и жилой дом

В Тюмени дебоширы обстреляли из пневматики окна домов и автомобили

2 марта 2024, 10:28
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные обстреляли машины и жилой дом

В Тюмени неизвестные обстреляли окна домов, расположенных на перекрестке улиц Депутатской и Чаплина, а также несколько припаркованных автомобилей. Инцидент произошел вечером 29 февраля, сообщили очевидцы.
Сюжет
Оружие

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства пояснили, что в полицию, ГОМ №7, поступило несколько заявлений от собственников машин, а также хозяина квартиры, где было повреждено остекление балкона.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По предварительным данным, стрельба была произведена из пневматического оружия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле 2023 года мужчина разгромил Lexus своего друга. Инцидент произошел 29 июля в Новопатрушево. Дебошир разбил все стекла, повредил кузов, оторвал боковые зеркала. Как выяснилось, причиной таких действий стала вспыхнувшая между друзьями ссора.

Читайте также:
В Тюмени резко вырос спрос на репетиторовТюменские чиновники пойдут в суд, чтобы построить дорогу в деревне ДудареваИз Тюмени начнут летать самолеты в Армению. Стоимость билетов — от 11 тысяч рублей
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Оружие#Полиция#Стрельба#УМВД России по Тюменской области
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Вчера, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Вчера, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Вчера, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Вчера, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Вчера, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Вчера, 07:45