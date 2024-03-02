В Тюмени дебоширы обстреляли из пневматики окна домов и автомобили

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства пояснили, что в полицию, ГОМ №7, поступило несколько заявлений от собственников машин, а также хозяина квартиры, где было повреждено остекление балкона.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
По предварительным данным, стрельба была произведена из пневматического оружия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле 2023 года мужчина разгромил Lexus своего друга. Инцидент произошел 29 июля в Новопатрушево. Дебошир разбил все стекла, повредил кузов, оторвал боковые зеркала. Как выяснилось, причиной таких действий стала вспыхнувшая между друзьями ссора.